Традиционно 6 июня в Украине отмечают День журналиста. Это важная и, иногда очень опасная профессия, о которой сняли много фильмов и сериалов.

В мировом кинематографе есть немало лент о папарацци, отчаянных репортерах и борцах за справедливость.

Подборку фильмов о журналистике, которые основаны на реальных событиях — смотрите на Фактах ICTV.

В центре внимания

Свой рейтинг мы начинаем с оскароносной ленты Тома МакКарти В центре внимания. История, которая легла в ее основу, началась с назначения редактором в газете The Boston Globe в 2001 году Марти Барона. Он натыкается на небольшую статью, в которой говорится, что архиепископ Бостона ничего не сделал, когда узнал о педофилии одного из священнослужителей.

Барон просит журналистов Spotlight разобраться в этом деле. В конце концов журналисты выясняют, что более 70 священников были причастны к сексуальным домогательствам. Эти преступления системно покрывал Бостонский архиепископ Бернард Лоу.

В фильме нет преувеличений, излишней драматизации или мнимого героизма. Он показывает, что упорным трудом и бескомпромиссностью можно добиться любых результатов и иметь возможность на что-то повлиять.

Режиссер: Том МакКарти. Главные роли: Марк Руффало, Майкл Китон, Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер.

Рейтинг IMDb: 8,1

Вся президентская рать

Пожалуй, одна из самых известных картин, в основу которой легли журналистские расследования.

Фильм рассказывает о событиях, которые привели к первой в истории отставке президента США Ричарда Никсона. Журналисты The Washington Post опубликовали материалы с доказательствами прослушивания оппонентов администрацией главы государства.

В фильме режиссер акцентирует внимание на рутинной журналистской работе по поиску свидетелей и упорным попыткам заставить их говорить.

Режиссер: Алан Дж. Пакула. Главные роли: Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Джек Варден, Мартин Балсам.

Рейтинг IMDb: 8,0

Зодиак

В основу детективного триллера Дэвида Финчера легла реальная история одного из самых интригующих преступлений ХХ века — об убийце, который наводил страх на жителей Сан-Франциско в 1960-70 годах.

Преступник называл себя Зодиаком и общался с полицией через журналистов газеты San Francisco Chronicle.

Во время работы над картиной Финчер вместе со сценаристом Джеймсом Вандербилтом потратили 18 месяцев на собственное расследование убийств Зодиака.

Режиссер: Дэвид Финчер. Главные роли: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни-младший.

Рейтинг IMDb: 7,7

Клуб безбашенных

Лента рассказывает о работе фотожурналистов в горячих точках. Действие происходит во время апартеида в ЮАР.

Это история о реальных фотографах Кевине Картере, Греге Мариновиче, Джоао Силве и Кене Остербруке, которые рисковали жизнью и шли на невероятные поступки ради заветных снимков. Двое из этих фотографов получили Пулитцеровскую премию за свои снимки, а один погиб от пули миротворческих сил.

Режиссер показал работу фотографов без прикрас: аддикция к опасности, пьянство и моральный выбор — помочь героям своего снимка или продолжать фотографировать?

Режиссер: Стивен Сильвер. Главные роли: Райан Филипп, Тейлор Китч, Нильс Ван Ярсвельд, Фрэнк Ротенбаш.

Рейтинг IMDb: 7,0

Секретное досье

И на десерт лента Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип в главных ролях.

События картины разворачиваются накануне Уотергейтского скандала и описывают работу газеты The Washington Post. В 1971 году ее редакторы вместе со своими конкурентами из The New York Times решились обнародовать секретные данные Минобороны США.

Файлы из Пентагона проливали свет на роль США во вьетнамской войне и сокрытие этой информации американским правительством.

Режиссер: Стивен Спилберг. Главные роли: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк.

Рейтинг IMDb: 7,2

Поздравления с Днем журналиста

Праздник День журналиста возник в 1994 году, когда экс-президент страны Леонид Кравчук подписал соответствующий указ.

В 2005 году президент Виктор Ющенко решил подчеркнуть важность работы представителей СМИ, назвав журналистов четвертой властью. Эксклюзивные поздравления в картинках ко Дню журналиста 2021 — смотрите на Фактах ICTV.