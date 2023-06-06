6 июня в Украине отмечают День журналиста. Это профессиональный праздник работников средств массовой информации.

Журналист — это человек, который собирает информацию о разнообразных событиях и делится ею с людьми через СМИ. Сама суть работы достаточно широкая, и многие уверенны — это очень интересная профессия, однако мало кто задумывается насчет ее сложности. Ведь этот человек должен знать обо всем важном, что происходит в мире.

Любые события — и журналисты тут как тут. Часто они рискуют своей жизнью, или по крайней мере нервной системой, поскольку человеческий фактор никто не отменял, и многие события пропускаются через себя. По случаю праздника Факты ICTV решили составить подборку сериалов о журналистах, чтобы каждый желающий смог хотя бы поверхностно раскрыть для себя суть этой профессии.

Журналистка

Мини-сериал от Netflix, который состоит из шести эпизодов. В центре сюжета — журналистка Анна Мацуда. Она пытается расследовать правительственный коррупционный скандал по поручения главного редактора издания Toto, в котором работает.

Могущественные враги пытаются помешать ей, однако Анна не сдается.

Стоит отметить, что сериал снят по реальным событиям.

Утреннее шоу

Пока что сериал состоит из двух сезонов, общее количество серий — 20. В главных ролях — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.

Лента снята по книге Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения, автор которой — журналист и ведущий телеканала CNN Брайан Стелтер.

По сюжету героиня Алекс Леви пользуется большой популярностью. Однажды ее коллегу Митча Кесслера увольняют из-за сексуального скандала, а она в свою очередь пытается сохраниться на месте лидера новостей.

Соперничество с репортером Брэдли Джексон привело ее в новый мир телевизионной журналистики.

Домой до темноты

В центре двух сезонов — юная журналистка-расследовательница Хильда Лиско. Однажды она переезжает из Бруклина в городок своего отца и обнаруживает там правду о страшном преступлении, которое жители, включая ее папу, тщательно скрывают.

В ходе свого расследования она раскрывает разнообразные тайны городка, которые приводят ее к влиятельным чиновникам, крупнейшей корпорации и серьезной опасности, в которой оказываются близкие ей люди.

Стоит отметить, что сериал снят по книге юной журналистки и писательницы Хильды Лишак.

Виновная сторона

Журналистка Бет Берджесс, роль которой исполняет Кейт Бекинсейл, изо всех сил пытается спасти свою карьеру. Однажды она сосредотачивается на истории женщины, приговоренной к тюремному сроку за убийство мужа. Та утверждает, что невиновна, а потому Бет пытается разобраться в ситуации.

Саутклифф

Небольшой, тихий провинциальный городок Саутклифф всколыхнула волна жестоких убийств, произошедших в течение одного дня. История повествования видится глазами журналиста, выросшего в этих местах.