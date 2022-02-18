Организаторы Евровидения 2022 показали, как будет выглядеть сцена международного песенного конкурса в Турине.

В этом году участники будут представлять свои номера на сцене, которая называется The Sun Within (Солнце внутри). Ее дизайнером выступила мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро.

Новая сценическая концепция основана на движениях и свете кинетического солнца. На ее создание Франческу частично вдохновил итальянский характер.

— Кинетическое солнце, источник поразительных движений и трюков света, управляет сценой и представляет наш итальянский характер: бунтарский, креативный, гостеприимный, страстный, интуитивный. Мы те, у кого солнце внутри, и это наш способ быть в этом мире, – прокомментировала Франческа.

Начиная работу над дизайном сцены, Франческа учла инклюзивный характер песенного конкурса Евровидение и гостеприимство итальянского народа.

— Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, которое нас окружает, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров: страна, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает, – добавила художница.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2022 назначены на 10 и 12 мая 2022 года, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения – арена PalaOlimpico.

В конкурсе примут участие представители 41-й страны. По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первом полуфинале.