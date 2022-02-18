Організатори Євробачення 2022 показали, який вигляд матиме сцена міжнародного пісенного конкурсу в Турині.

Цьогоріч учасники представлятимуть свої номери на сцені, яка називається The Sun Within (Сонце всередині). Її дизайнером виступила мультимедійна художниця та сценограф Франческа Монтінаро.

Нова сценічна концепція заснована на рухах і світлі кінетичного сонця. На її створення Франческу частково надихнув італійський характер.

– Кінетичне сонце, джерело вражаючих рухів і трюків світла, керує сценою і представляє наш італійський характер: бунтарський, креативний, гостинний, пристрасний, інтуїтивний. Ми ті, у кого сонце всередині, і це наш спосіб бути в цьому світі, – прокоментувала Франческа.

Починаючи роботу над дизайном сцени, Франческа врахувала інклюзивний характер пісенного конкурсу Євробачення та гостинність італійського народу.

– Каскад води, що обрамляє сцену, алегорично уособлює море, яке нас оточує, символ нашої культури. Сцена – це наш півострів: країна, де зустрічають кожного учасника, незалежно від того, звідки він приїжджає, – додала художниця.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення 2022 призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення – арена PalaOlimpico.

У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни. За результатами жеребкування Україна виступатиме у першому півфіналі.