Американская актриса Дакота Джонсон обвинила режиссера и сценариста Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке — голливудской звезде Типпи Хедрен.

Дакота заявила, что покойный режиссер разрушил ее карьеру, поскольку она не хотела вступать с ним в интимный контакт.

— Она не хотела с ним спать. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка, — заявила Джонсон.

Актриса подчеркнула, что Хичкок злоупотреблял своим положением, однако это недопустимо и неправильно.

— Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее… Она всегда была честной и могла постоять за себя, — отметила Дакота.

Стоит отметить, что Типпи Хедрен снялась в двух фильмах Альфреда — Птицы и Марни. Далее он планировал сотрудничество с ней, однако она отказалась. Это привело к тому, что последующие годы Типпи никуда не звали сниматься, поскольку прислушивались к мнению Хичкока.

В одной из книг о Хичкоке описывается, что режиссер домагался актрисы, а когда та отказывала ему, якобы напоминал ей о контрактных обязательствах.

С 1980-х годов Хендер вновь начала появляться на телеэкранах и сниматься в сериалах.

Сейчас бабушке актрисы 91 год.

Напомним, Альфред Хичкок умер в 1980 году. Тогда режиссеру было 80 лет.