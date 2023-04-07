Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво вернулся в Ирпень после поездки в родную Колумбию.

В Instagram-stories кулинар обнародовал серию видео, в которых сперва рассказал, что летит в Украину. Спустя время он поделился роликом уже из дома.

В Украину Эктор приехал вместе со своей любимицей Лупитой. Говорит, она спала всю дорогу, но как только они приблизились к Ирпеню, проснулась и стала лаять.

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— Честно, я был в шоке… Она так смотрит в окно, будто все помнит… Как она радуется. Конечно, я счастлив не меньше, чем она, — отметил шеф-повар.

Также он обнародовал вид из своего окна, поставив геолокацию Ирпень.

— Где бы я ни был, это лучший вид из окна, — подчеркнул Эктор.

Напомним, в марте Эктор Хименес-Браво улетел из Украины в Колумбию к своей маме. Также там он встретился со всеми своими родственниками.