Не час помирати: в Лондоні відбулася світова прем’єра нового Джеймса Бонда

У Лондоні відбулася прем’єра нового фільму про пригоди агента британської розвідки Джеймса Бонда, якого грає англійський актор Деніел Крейг. Кінострічка називається Не час помирати.

Це п’ятий і останній фільм про агента 007 за участю Крейга в головній ролі.

Довгоочікуваний показ нового Джеймса Бонда пройшов в королівському Альберт-холі. Серед гостей був принц Чарльз із дружиною Каміллою, герцоги Кембриджські Вільям і Кейт. Також на захід запросили військовослужбовців і медичних працівників, щоб таким чином подякувати їм за їхню роботу під час пандемії коронавірусу.

Вечір також підтримав благодійність для колишніх і нинішніх членів спецназу Сполученого Королівства.

Не час помирати – 25-й в серії фільмів про Бонда і п’ятий фільм Бондіани за участю Деніела Крейга. Продюсер франшизи Барбара Брокколі сказала, що заміну головному герою почнуть шукати лише наступного року.

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За сюжетом кінострічки агент 007 звільнився з Мі-6 і вирушив жити на Ямайку. Однак довго насолоджуватися спокоєм у Бонда не вийшло, і він знову змушений рятувати світ. Цього разу лиходій викрав вченого, щоб той створив надпотужну смертельну зброю.

Режисером фільму став Кері Фукунага. Вихід стрічки в американський прокат заплановано на 8 жовтня. Прем’єра в Україні відбудеться вже завтра, 30 вересня.