Певица Камалия показала фото из больницы, чем заставила своих поклонников волноваться. У артистки возможен перелом ребра.
В Instagram исполнительница обнародовала снимок, на котором предстала в больничной рубашке и шапочке у аппарата МРТ. Говорит, сперва не хотела делиться этими новостями, поскольку было стыдно, однако позже все же решила быть откровенной.
— В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ, — рассказала Камалия.
Подписчики поддержали певицу, пожелав ей скорейшего восстановления.
- Камалия, берегите себя! Поскорее выздороветь!
- Здоровья вам! Пусть это будет просто ушиб, который быстро заживет.
- Это не стыдно, это нормально, это жизнь и всякое может произойти. Выздоравливайте скорее и крепкого здоровья!
- Крепкого здоровья! Синячки сойдут а красота и здоровье все равно останутся! И это главное!
- Скорейшего восстановления, — пишут в комментариях Камалии.