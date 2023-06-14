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Фото Персоны

Пришлось делать МРТ: Камалия получила травмы и напугала фото из больницы

14 июня 2023, 11:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Камалия

Певица Камалия показала фото из больницы, чем заставила своих поклонников волноваться. У артистки возможен перелом ребра.

В Instagram исполнительница обнародовала снимок, на котором предстала в больничной рубашке и шапочке у аппарата МРТ. Говорит, сперва не хотела делиться этими новостями, поскольку было стыдно, однако позже все же решила быть откровенной.

—  В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ, — рассказала Камалия.

Подписчики поддержали певицу, пожелав ей скорейшего восстановления.

  • Камалия, берегите себя! Поскорее выздороветь!
  • Здоровья вам! Пусть это будет просто ушиб, который быстро заживет.
  • Это не стыдно, это нормально, это жизнь и всякое может произойти. Выздоравливайте скорее и крепкого здоровья!
  • Крепкого здоровья! Синячки сойдут а красота и здоровье все равно останутся! И это главное!
  • Скорейшего восстановления, — пишут в комментариях Камалии.
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