Певица Камалия показала фото из больницы, чем заставила своих поклонников волноваться. У артистки возможен перелом ребра.

В Instagram исполнительница обнародовала снимок, на котором предстала в больничной рубашке и шапочке у аппарата МРТ. Говорит, сперва не хотела делиться этими новостями, поскольку было стыдно, однако позже все же решила быть откровенной.

— В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ, — рассказала Камалия.

Подписчики поддержали певицу, пожелав ей скорейшего восстановления.