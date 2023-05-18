Із танками, БТРами та Байрактарами. Як мілітарі-вишиванки підкорюють світ у час війни

Із початком повномасштабного вторгнення події в Україні дещо змінили тематику та орнаменти в нових моделях вишитих сорочок. На заміну класичним білим, українські виробники етнічного одягу почали використовувати відтінки хакі. Саме ті кольори, які притаманні військовій формі. Це одразу стало трендом.

У травні 2022-го у майстерні столичного бренду класичного чоловічого одягу відшивають особливу сорочку. На зеленому тлі чорними нитками вперше з’являються танки, БТР, жінка та чоловік, які тримаються за руки. Класичні костюми під час війни були неактуальними, тому виробники вирішили створити сучасну вишиту сорочку, аби хоч якось втримати бізнес у складні часи.

– Ми зрозуміли тоді, що як чоловічий бренд класичного одягу повинні переосмислити наш національний символ. І саме тоді я натрапила на малюнок Руфіни Базлової, яка є опозиційною білоруською майстринею та художницею. Вона створила дуже класний малюнок вишивки, який символізував усе те, що коїться зараз у нашій країні. Це був просто візерунок, створений у техніці хрестик, він був намальований, і я тоді запропонувала художниці, що ми можемо створити щось разом. Із нас пошиття ідеальної чоловічої вишиванки – з неї малюнок, який ми використаємо, – розповідає засновниця бренду Катерина Возіанова.

Катерина та її команда ще до президентства почали співпрацювати з Володимиром Зеленським. Шили йому костюми й сорочки, мали усі заміри. Тож, щойно створили нову вишиванку, одразу передали її главі держави. Президент публічно з’явився у ній лише за кілька місяців, що викликало справжній фурор серед покупців.

– Коли президент її одягнув – це був просто повний солдаут. На два місяці ми були абсолютно завантажені замовленнями. Для нашої команди це була дуже велика допомога, щоб ми продовжували існувати. Зараз Володимир Зеленський має дві вишиванки від нашого бренду. Сподіваюсь, іншу він скоро вдягне.

Усі сорочки оздоблюють вручну, тож на одну майстрині витрачають 6-8 тижнів. Замовник може обрати варіації орнаментів, із військовою технікою їх щонайменше чотири на вибір. Обрати можна і колір матеріалу. Але щоб у президента був ексклюзив, іншим клієнтам саме таку, як у Зеленського, не відшивають. Його сорочка в особливому відтінку хакі та з чорними нитками.

– Ми взяли курс на сучасні вишиванки, які відображають нашу велику війну, і кожні пів року ми розробляємо новий малюнок, новий орнамент, який ми вишиваємо, який символізує той чи інший період часу, – каже Катерина Возіанова.

Так на їхніх сорочках з’явились турецькі Байрактари та крейсер Москва, який пішов на дно. Наразі дизайнери міркують над вишиванкою, яка символізуватиме українську перемогу над ворогом.

Мілітарі-сорочки хоч і стильні, втім, одягнути їх військовим у святковий день складно. Про це минулого року почав міркувати Сергій Курочкін. Сам він із Донеччини, втім, із 2019-го мешкає у столиці. І хоч за професією фармацевт, вирішив створити вишиванку, яку б могли носити бійці на передовій.

– Це не вишиванка в стилі мілітарі, це конкретно уніформа, це конкретно бойова сорочка, на яку ми просто додали вишивку. Вона відповідає стандартам ЗСУ, – зазначає автор ідеї Сергій Курочкін.

Свого партнера по бізнесу чоловік зустрів випадково у потязі. Той, як виявилось, мав власне виробництво, яке довелось перепрофілювати під пошиття військової форми.

– Про що можуть спілкуватись люди у червні 2022 року? Почали розповідати, хто чим займався до повномасштабки, хто як зустрів війну. І він почав розказувати, що загалом у нього своє виробництво одягу. Ясна річ, що корпоративних замовлень майже не було, але людям потрібна була форма, тому вони перепрофілювались.

Саме там створили й перші тактичні вишиванки. Орнаменти взяли класичні, нитки теж під колір хакі. Ідея одразу сподобалась усім знайомим військовослужбовцям.

– Ризикнув, замовив першу невеличку тестову партію, показав сорочки у Twitter, отримав багато схвальних відгуків. Коли я запускав цей проєкт, мені було дуже важливо, щоб він дав мені змогу допомагати Збройним силам. Я для себе визначив, що 30% від усього прибутку я буду віддавати на потреби військових. Понад 100 тис. грн уже вдалося задонатити в різні фонди, – каже засновник проєкту ВишивУбакс.

Втім, свої сорочки підприємець продає лише для військовослужбовців. І це принципове рішення. На його думку, цивільним немає потреби їх вдягати, адже це елемент військової форми.

– Це честь, яку люди здобувають на полі бою, це честь, коли вони доєднуються до Сил оборони. Я собі не дозволяю вдягнути ці сорочки. Деколи доводиться і відмовляти покупців, особливо батьків, які хочуть придбати сорочку для дітей. Не хочу, щоб діти вдягали військову форму, думаю, що всі хлопці, які зараз воюють, – вони воюють і за те, щоб діти не вдягали її, – пояснює Сергій Курочкін.

Сергій уже продав понад 700 тактичних вишиванок. Часто їх одягають на одруження, носять під бронежилетом на позиціях, вироби підходять і для жінок. Оригінальні вишиванки вподобали захисники Азовсталі – Пташка й Орест, а також поет і музикант Павло Вишебаба.

– Ми розуміємо, що росіяни знищують все українське там, куди вони приходять. А що може бути більш яскравим візуальним символом України, ніж вишиванка? Ця сорочка для тих, хто вдягнув форму, щоб захистити своє право захистити вишиванку. Коли я це от формулюю, тілом пробігають мурахи, і я щиро радію, що людям це резонує.