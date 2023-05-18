СССР убивал нашу этнику: что такое шароварщина и какие вышиванки на самом деле носили украинцы

В последнее время все активнее обсуждается тема шароварщины. Прежде всего — что она несет и как влияет на нашу культуру. Именно тяжелые для государства времена, как революции или нынешняя полномасштабная война, заставляют украинцев все больше задумываться и обращаться к истокам и аутентичной культуре Украины.

Так почему мы до сих пор находимся в ловушке шароварщины и как отличить ее от настоящей украинской одежды, Факты ICTV попытались выяснить с историком и исследовательницей орнаментов украинской вышивки Дарьей Мищенко.

Само понятие шароварщина — это упрощение, искажение элементов национальной культуры. Еще со времен Российской империи цари пытались уничтожать все украинское и подавлять его развитие. Так, именно в те времена было искусственное разделение на “украинское село” и “российский город”.

— Они умышленно города заселяли русскими, чтобы те обрусели и стали русскоязычными. Чтобы при упоминании в Киеве или Харькове какого-то украинского слова люди оборачивались. Потому что города специально делались русскоязычными. А вот село оставалось таким традиционным украиноязычным, где развивались народные промыслы. Вот такие два антагониста заложила еще Российская империя. Поэтому в будущем Советском Союзе с этим было очень удобно работать, — рассказывает Дарья Мищенко.

На протяжении десятилетий имперская политика навязывала украинцам образы краснощеких девушек в ярких искусственных венках и толстых мужчин в атласных шароварах. Таких себе простоватых крестьян. Большинство украинцев даже не задумывались, что такой наряд имеет очень мало общего с этническим украинским. Эту подмену со временем и назвали шароварщиной.

— В 60-е годы, когда была хрущевская оттепель, в период либерализации и появляется шароварщина. Потому что они не смогли уничтожить призыв к настоящему, к украинскому, вот и решили методы воздействия изменить. То есть эта “тюрьма народов” СССР — это всегда о замене каких-то понятий, о подмене чего-то. Вот вам украинцы то, что у вас давно было, ваши традиции. Правда, они немножко изменены, но вам же все равно нравится, поэтому так и будете выступать.

Они упрощали, примитизировали все до того, что украинцы — очень простые, танцуют в таких ярких нарядах. Пьют водку. Такой шаблон культивировался. А еще — кричат “гоп” и вышиванки у них белые с маками. Это было очень удобно, — объясняет историк.

Советской власти трудно было полностью запретить украинскую культуру, поэтому она и пыталась упростить древние народные символы. Так, вместо символического орнамента вышиванок рубашки украшали стилизованными цветами слишком ярких цветов с нехарактерными узорами.

Из народной одежды выбрасывали определенные элементы, делали ее простой, со скупой отделкой. Часто ее шили из дешевого блестящего материала, чтобы подчеркнуть незначительность векового наследия.

— Девушек наряжали в однообразные венки с лентами и украшали деревянными кораллами. На этнических вышиванках никогда не было изображения калины или маков, а казаки, если и носили шаровары, то не такие, как изображали на картинах. Казаки одевались по моде того века, в котором они жили. У них могли быть, как и у нас сегодня, как широкие штаны, так и узкие. Они не обращали на это внимания. У кого-то были темных цветов, конечно, таким прямо красных, как изображают казаков, не было, — рассказывает Дарья Мищенко.

Шароварщину лелеяли и продвигали. Однако сейчас все больше украинцев, покупая те же вышиванки, обращают внимание на символы и саму ткань одежды, потому что стремятся носить именно украинское.

— В древние времена никогда не использовали очень белый цвет. Потому что вышиванка не была фабричной работой. Это было домашнее занятие, производство дома. Поэтому использовали конопляные ткани, цвета между бежевым и светло-зеленым. Поэтому сначала стоит обращать внимание на ткань, она явно не будет белого цвета. А еще — она должна быть плотной, — советует историк.

Немало внимания уделяется и узорам. Так, у мужчин, как правило, вышита только передняя часть рубашки. Рукава — без узоров. К тому же у каждого региона свои символы. Так, на Херсонщине любили вышивать петушков и цветы. Цвет ниток — черные и красные. И цена на действительно украинскую вышиванку будет не маленькой. Ручной работы — от 4 тыс. грн.

Что касается самого явления шароварщина, то его украинцы постепенно вытесняют.

— Нашему государству только 32 года. Я не думаю, что какое-то другое государство в мире должно за 32 года сдать такой экзамен после такого имперского прошлого на национальное сознание. Нам нужно еще время. Уже много внимания уделяется этой теме, где ученые и этнографы интересуются этим, и каждое такое проговаривание немного уменьшает шароварщину. С этим надо разбираться, но завтра мы ее не преодолеем. То есть к этому надо дойти, — отмечает историк Дарья Мищенко.

Украинцам эксперты советуют как можно чаще посещать музеи и выставки художников. А еще — пытаться объяснять людям, например, через социальные сети, разницу между одеждой. Только комплексный и постепенный подход сделает так, что шароварщина со временем отпадет сама собой. Потому что на нее спроса не будет.