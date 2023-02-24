Ровно год назад жизнь каждого из нас изменилась. Ночью мы проснулись от звуков сирен, взрывов и тревожных звонков родственников о том, что началась война. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

За этот год каждый украинец пережил многое, звезды шоу-бизнеса – не исключение. Большинство наших селебрити отлично справляются на своем культурном фронте – кто-то успокаивает людей пением в метро во время воздушной тревоги, кто-то ездит по другим странам с концертами, деньги с которых идут на ВСУ.

Несмотря на то, что артисты пытаются держать лицо на публике, у них, как и у каждого из нас, много переживаний и историй за этот год – у кого-то они грустные, а у кого-то с ноткой оптимизма.

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Ексклюзивно для Фактов ICTV фронтмен группы Антитела Тарас Тополя, певица Оля Цибульская, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, певица Наталья Могилевская, солист группы Без обмежень Сергей Танчинец, певец Позитив и исполнительница Алина Паш поделились личными историями полномасштабной войны, которые запомнились им больше всего.

Так, Тарас Тополя признался, ему многое что запомнилось за год, но одно из самых сильных его воспоминаний приходится на первый день, когда он с Антителами пришел в место комплектации территориального батальона.

– Это была Соломенская государственная администрация в городе Киеве, а точнее ее подвал – большая парковка. С этого подвала на улицу до перекрестка и даже за него стояла огромная очередь людей молодого и старшего возраста. Мужчин, дедушек, девушек, женщин, которые ждали свою очередь, чтобы вступить в ряды обороны и взять в руки оружие. Тогда это меня очень вдохновило, такого чувства у меня больше не было, – вспоминает Тарас.

Певица Оля Цибульская отмечает, самые щемящие истории не в словах, а в глазах. Полных глазах тепла на благотворительных концертах. Объятиях, разговорах с переселенцами, с волонтерами, ощущение, что она полезна, нужна и реально может помочь.

Вспоминает, в начале войны онемела и думала, что не сможет петь. Это было тогда, когда Оля успокаивала сына в подземном паркинге, когда не понимала, живы ли родители в оккупации в Ирпене, когда не знала, как там брат с беременной женой, которая вот-вот должна родить – под обстрелами в Броварах.

Спустя время почувствовала, что нужна людям, поскольку они обрывали ее соцсети: – Оля, нам страшно, больно. Где ты? Ты всегда была рядом. Тогда исполнительница вернулась к поклонникам с песней Минає день.

– Люди вернули меня к жизни и в профессию. Я чувствую градус боли своего народа. Мы вместе каждый день с 24 февраля непрерывно. И музыка нас лечит. Встречи нас лечат. И людей, и меня. Помню, как держала за руку в госпитале своего сверстника, который остался без ног, выполняя задание. Мы говорили о его дочери и моем сыне, об Украине, о фронте. О том, что на передовой, и том, который мы, гражданские, держим в тылу. И столько в этом слове веры было, любви, силы, будущего! Поэтому держимся! А плакать будем после победы. От счастья, – сказала Оля.

У певицы Наталии Могилевской самая запоминающаяся история войны связана с ее творчеством, а именно спектаклями Я вдома та Доньки, которые появились в это сложное время.

– Иногда самые ужасные события превращаются в самые красивые. Мои спектакли Я вдома и Доньки стали лучшим моментом моего творчества! Эти спектакли родились из жизни. Моя подруга, продюсер спектаклей Нонна Кондрашова сказала мне: – Да это же спектакль! – делится Наталья.

На данный момент они сыграли уже более 20 спектаклей в Киеве, проехали по Украине – были в Харькове, Запорожье, Днепре, Сумах, Хмельницком и других городах.

– Это счастье для меня! Этот год показал, что в Украине очень много героев! Что мы способны на все: выстоять, выдержать и, несмотря ни на что, победить, – подытожила Могилевская.

Утренний звонок жены 24 февраля вспомнил солист группы Без обмежень Сергей Танчинец. Тогда он с коллективом был в Хмельницком.

– В 04:30 я проснулся от звонка. Мне, если честно, спросонья казалось, что это такая неудачная шутка Анны. Первые несколько минут не понимал, что происходит. Потом, конечно, начал будить менеджера, музыкантов, и мы выехали из Хмельницкого в Киев, к своим семьям, чтобы вывезти их в более безопасные места, – вспоминает Сергей.

Говорит, обычно дорога занимала 5 часов, на этот раз они были в пути около 13, поскольку невероятное количество машин ехало по встречной полосе – из Киева.

Добавляет, этот день разделил жизнь на до и после. Каждый украинец понял, что для нас действительно важно и ценно. Теперь же мы не имеем права забывать события, которые пережили украинцы во время полномасштабного вторжения, весь террор России на нашей земле.

– Самое главное, что, я уверен, чувствует каждый украинец сейчас, это гордость за наших военных, за украинских волонтеров и невероятную украинскую нацию! Имеем за честь жить в одно время с настоящими героями. Горжусь и благодарю всех людей, которые приближают украинскую победу, – подчеркнул Танчинец.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк вспоминает первый день полномасштабного вторжения. Тогда они с коллективом возвращались в Киев после концерта в Днепре.

Большим событием стала и победа Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

– Утро. Взрывы. Непонимание в этот момент, что и как, куда дальше. Но весь год мы не переставали верить и верим сейчас в нашу победу. Победа на Евровидении 2022 группы Kalush Orchestra в тот момент подняла боевой дух всех украинцев. Очень запомнился тот миг, – говорил Олег.

Добавляет, тогда они чувствовали невероятную ответственность перед нашей страной, каждым украинцем, а сейчас рады тому, что их поддержал весь мир.

– Верим, что 2023 год принесет наконец-то победу Украины в войне, – сказал Псюк.

Историей человека, который его вдохновляет, поделился певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив. Он рассказал о своем друге детства, куме и отце троих детей – Андрее Марчуке (Марчи).

– Уже в первые дни вторжения, когда многие из нас растерялись, испугались и не знали, что делать, куда идти, он одним из первых организовал ребят из своего и соседних дворов, которые стали на защиту родного Киева! Если вы слышали историю о “гопниках с Оболони”, которые остановили оккупанта, то это о нем, – поделился Алексей.

Вспоминает, в тот день он в целях безопасности вывозил своих родных, друзей с их семьями и предложил Марчи уехать тоже, но он четко ответил: – Если не мы, то кто?

– Впоследствии он вступил в ряды ТрО, прошел обучение – и теперь в ВСУ! Андрей уже несколько месяцев успешно уничтожает захватчиков на передовой. Каждый день я молюсь за него и переживаю, – подчеркнул артист.

Певица Алина Паш поделилась историей, которая ближе всего коснулась именно ее семьи. Говорит, было это 14 мая. Тогда мама исполнительницы занималась своими делами, и вдруг зазвонил телефон – это был звонок от отца, который на тот момент был на передовой.

– Те, кто в таких ситуациях были, знают, что звонок от воина с фронта – это буквально несколько минут, когда cловили связь где-то. И вот он, этот долгожданный звонок. Мама снимает трубку, но слышит не родной голос мужа, а страшные крики и звуки взрывов. Шум, стрельба, куча голосов – все, но не голос папы. Очевидно, происходит что-то плохое, но что? Жив ли ее муж? Увидит ли она его еще когда-нибудь? – вспоминает Алина.

Добавляет, мама 20 минут не вешала трубку, была наедине с отчаянием и ужасом. Потом все затихло, и она услышала голос своего мужа, выдохнула – значит, живой.

Как оказалось, бригада отца Алины попала под артиллерийский обстрел. Много раненных, погибших. В урагане событий телефон, лежавший в кармане, случайно позвонил маме Паш. Она стала слепым свидетелем момента, когда едва не потеряла мужа.

– Сейчас папа уверен – тогда его спасла мамина молитва. Ее непрерываемая, отчаянная, всепоглощающая молитва. И это то, что я хочу донести и вам – верьте. Ведь именно в вере есть свет. Именно сквозь веру нас слышит Бог, слышит вселенная. Уверена, что вера спасет еще не одну жизнь, – подытожила певица.

Как видим, у каждого есть то, что запомнилось больше всего за год полномасштабной войны. Каждая история личная, каждая разная и каждая важная.