Starlight Media представила тизер украинского сериала Перевозчица (In her Car), который создается вместе с кинокомпанией Gaumount.

Видео презентовали на 16-м Украинском маркетинг-форуме 29 июня.

— Этот проект — уникальный кейс для всей украинской индустрии. Он объединил вокруг себя мощную международную коалицию компаний и вещателей, которые вместе со Starlight Media придают настоящую силу этому украинскому европейскому сериалу. Это история о всех нас — тех, кто остался, и тех, кто был вынужден уехать ради поиска безопасности или своих близких. Рассказ о несокрушимой украинской женщине и силу человеческих историй, которые благодаря кинематографическому языку, найдут понимание и отклик далеко за пределами украинских границ, — говорит маркетинг-директор медиагруппы Елена Мартынова.

10-серийный драматический сериал Перевозчица рассказывает историю украинского психолога Лидии, жизнь которой кардинально меняет полномасштабная война. Героиня решила стать перевозчицей для людей, которые едут в более безопасные места или ищут любимых. Автомобиль Лидии — это место безопасности, а каждая поездка — сеанс терапии, в которой она помогает пассажирам на пути к месту назначения.

Съемки сериала начались на Киевщине в марте 2023 года. Премьера Перевозчицы запланирована на 2024 год на телеканале СТБ.