Starlight Media представила тизер українського серіалу Перевізниця (In her Car), який створюється разом із кінокомпанією Gaumount.

Відео презентували на 16-му Українському маркетинг-форумі 29 червня.

– Цей проект – унікальний кейс для всієї української індустрії. Він об’єднав довкола себе потужну міжнародну коаліцію компаній та мовників, що разом зі Starlight Media додають справжньої сили цьому українському європейському серіалу. Це історія про всіх нас – тих хто залишився, і тих хто був вимушений поїхати заради пошуку безпеки чи своїх близьких. Розповідь про незламну українську жінку і силу людських історій, що завдяки кінематографічній мові, знайдуть розуміння та відгук далеко за межами українських кордонів, – говорить маркетинг-директорка медіагрупи Олена Мартинова.

10-серійний драматичний серіал Перевізниця розповідає історію української психологині Лідії, життя якої кардинально змінює повномасштабна війна. Героїня вирішила стати перевізницею для людей, що прямують до більш безпечних місць чи шукають коханих. Автомобіль Лідії — це місце безпеки, а кожна поїздка — сеанс терапії, в якій вона допомагає пасажирам на шляху до місця призначення.

Зйомки серіалу розпочалися на Київщині в березні 2023 року. Прем’єра Перевізниці запланована на 2024 рік на телеканалі СТБ.