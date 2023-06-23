Карина Бут Орр

Starlight Production и французская киностудия Gaumont снимают сериал Перевозчица (In her Car) о первых неделях полномасштабной войны РФ против Украины.

10-серийная драма рассказывает историю украинки, которая работала психологом, но во время войны стала перевозчицей. Каждый пассажир ее машины проходит своеобразную терапию, прежде чем добраться до пункта назначения.

Факты ICTV пообщались с французской актрисой Кариной Бут Орр, которая присоединилась к съемкам одного из эпизодов. В эксклюзивном интервью она рассказала об опыте съемок в Украине во время войны, а также о ключевом месседже сериала Перевозчица для французского зрителя.

— Почему эта история так важна для вас, что вы приехали в Украину на съемки во время войны? Что дало вам смелость на это путешествие?

— Я – настоящая европейка. Моя мама — шведка, папа — бельгиец, и я жила во многих европейских странах. Я говорю на французском, английском, голландском, шведском и испанском языках.

Со всеми своими несовершенствами и ошибками Европа является смелой попыткой воплотить в жизнь мою мечту о будущем, в котором люди живут в гармонии друг с другом, проходят сложный путь к миру, учатся на уроках прошлого и принимают различия каждого.

Когда произошел Брекзит, это разбило мое сердце. Политический прагматизм победил мечту, мечту Мартина Лютера Кинга и Джона Леннона. Однако многие, как и мы, все еще верят, что мы можем построить лучший мир.

Украина борется за свободу: она олицетворяет то, какой должна быть Европа — мирный мир с правилами, призванными защищать наши права как личностей. Я очень хорошо помню, когда упала Берлинская стена: мы были взволнованы будущим. Если мы откажемся от Украины сейчас, мы откажемся от наших ценностей вместе с ней.

Поэтому мне понадобилось совсем немного времени, чтобы решить поехать в Украину. Нам нужно было рассказать историю, роль была сложной. За свою карьеру я много путешествовала и не упустила бы такой шанс!

— Какие ваши впечатления от съемок во время войны? Какой вы видите Украину сейчас, после работы с украинской командой?

— Мне было интересно увидеть реальность собственными глазами. У меня есть друг во Львове, и я знаю, что вы могли бы придерживаться повседневной жизни настолько, насколько это возможно, учитывая обстоятельства, но насколько это было трудно?

Мой вывод: люди обладают огромной способностью к адаптации. Я была поражена добротой и решимостью всех, кого я встретила. Команда была спокойной и профессиональной, от кастинга до финальной сцены. Я не увидела никакой разницы в качестве по сравнению с французскими или английскими стандартами.

Евгений, Аркадий и Владимир были внимательными и заботливыми. Когда нужно было снимать проблемную сцену, вся команда обеспечивала тишину и сосредоточенность, и я чувствовала, что их поддержка меня заряжает. Моим результатом я обязана им. Каждый хотел внести свой вклад в качество этого проекта как заявление об оппозиции против кнута угнетателей, декларацию независимости. Я никогда не оставалась в темноте и все время чувствовала себя в безопасности.

Возвращаясь в отель, когда заканчивали съемочный день, мы видели блокпосты, разбомбленные здания, и я думала: это наше “сейчас”. Это настоящее. Это наша история.

— Почему, по вашему мнению, историю этого сериала должен увидеть европейский зритель?

— Эта история происходит преимущественно в автомобиле и вокруг него, что делает ее очень близкой. Мы думаем, спорим, смеемся, ведем переговоры, плачем и кричим в машине. Эта машина символизирует также и путешествие: путешествие Украины в Европу. Эмоциональное путешествие также: люди бегут от насилия, но большинство из них не хотят покидать свои дома.

Я была свидетелем воссоединения семей на киевском вокзале на платформе нашего поезда, прибывшего из Польши. Мы много слышали об Украине. Однако в СМИ есть тенденция говорить об одних и тех же вещах в одно и то же время, а затем переходить к более “свежим” событиям. Риск медленной войны заключается не только в нанесенном ущербе, но и в эмоциональном дистанцировании. Внутри этой машины мы видим душу и сердце Украины.

Я надеюсь, что европейские зрители посмотрят эту историю и поймут, что Украина — это Европа. Мы разделяем те же самые ценности, те же самые проблемы, те же самые надежды. Эта история поможет сделать это реальным и близким. Эта история может стать нашей историей. Европа пережила ужасные конфликты в прошлом, которые могут повториться. Если мы будем смотреть в другую сторону, последствия будут ужасными.

— Что важно понять французским зрителям в этой истории? Какой ключевой месседж или месседжи следует донести до французских зрителей?

— Эта история универсальна. Война — это слово, за которым стоят миллионы индивидуальных травм. Если ты даешь войне лицо, ты становишься вовлеченным эмоционально. Так устроен человеческий мозг. Нам нужно видеть личные истории, борьбу реальных людей. Тогда мы сможем сделать их проблемы нашими собственными.

Франция пережила ужасные террористические атаки, поэтому люди здесь знают, что такое проснуться однажды “с оторванной частью себя”. Однако, подвергнуться нападению от соседа только потому, что он хочет расширить свой дом, оправдываясь идеологической ложью, это совсем другое дело. Вторая мировая война уже далеко, и новое поколение не осознает, насколько хрупок фундамент, на котором мы строили мир.

Эта история рассказывает сказку, которая повторяется в веках, вневременную сказку, с которой Франция боролась. И должна продолжать бороться. Надеюсь, что благодаря сериалу Перевозчица молодое поколение французов поймет, на что поставлены ставки, и будет знать, что это касается их, так же как и всех остальных.

— Чего вы лично ожидаете для себя от этой работы?

– Возвращение из этой поездки уже оправдало все мои ожидания. Она укрепила мои убеждения о том, что придает смысл и ценность жизни, и мою веру в человеческую доброту в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что мир получит послание Перевозчицы.

Я скучаю по Украине и оставила там частичку своего сердца. Я надеюсь снова работать с этой командой в Европе или в Украине. Скрещиваю пальцы.