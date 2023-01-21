Иногда нельзя сдержать слез: Зеленская рассказала, как овладевает эмоциями

Первая леди Украины Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций, когда ей сообщили ужасное известие об авиакатастрофе в Броварах.

Эту случилось за несколько минут до выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В конце концов, первая леди Украины очень быстро собралась и выступила в рамках события.

В интервью Фактам ICTV Елена Зеленская рассказала, как ей удалось овладеть эмоциями.

Сейчас смотрят

– Без эмоций невозможно, они существуют и, к сожалению, иногда нельзя сдержать слез. Я говорила, что, возможно, кто-то снаружи считает, что мы могли уже привыкнуть к трагедиям, которые мы видим каждый день, но мы не можем – это больно.

Первая леди отметила, что присутствовала в Давосе, чтобы еще раз говорить о необходимости помощи для Украины. В частности, и ради того, чтобы не было больше таких трагедий, как в Броварах.

— Поэтому я должен делать усилия и продолжать работу. Это моя задача и мне кажется, что я должен ее выполнять, несмотря на эмоции, несмотря на то, что трудно. Собираться и идти дальше. Может быть, это ответственность. Не знаю, если мне удалось вчера (18 января, – Ред.) собраться, что все увидели, что я собралась, то хорошо.

Трагедия произошла утром 18 января в Броварах. Вертолет, на борту которого было руководство МВД Украины, упал возле детского сада. В результате катастрофы погибли все девять человек на борту вертолета. Всего по данным ГСЧС, погибли 14 человек.

21 января в Украинском доме состоялась церемония прощания с министром внутренних дел Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и работниками ведомства.