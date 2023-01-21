Іноді не можна стримати сліз: Зеленська розповіла, як опановує емоції

Перша леді України Олена Зеленська не змогла стримати емоцій, коли їй повідомили жахливу звістку про авіакатастрофу у Броварах.

Це сталося за кілька хвилин до її виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Зрештою перша леді України дуже швидко зібралася та виступила у межах події.

В інтерв’ю Фактам ICTV Олена Зеленська розповіла, як їй вдалося опанувати емоції.

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— Без емоцій неможливо, вони існують і, на жаль, іноді не можна стримати сліз. Я говорила, що, можливо, хтось зовні вважає, що ми могли вже звикнути до трагедій, які ми бачимо кожного дня, але ми не можемо – це боляче.

Перша леді зазначила, що була присутня у Давосі, щоб ще раз говорити про необхідність допомоги для України. Зокрема і заради того, щоб не було більше таких трагедій, як у Броварах.

— Тому я маю робити над собою зусилля та продовжувати роботу. Це моє завдання і мені здається, що я маю його виконувати попри емоції, попри те, що важко, складно. Збиратися і йти далі. Можливо, це відповідальність. Не знаю, якщо мені вдалося вчора (18 січня, – Ред.) зібратися, що всі побачили, що я зібралася, то добре.

Трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС України, впав біля дитячого садочка. Внаслідок катастрофи загинули усі дев’ять осіб на борту гвинтокрила. Загалом за даними ДСНС, загинули 14 осіб.

21 січня в Українському домі відбулася церемонія прощання з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, його заступником Євгеном Єніним та працівниками відомства.