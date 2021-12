Американский бизнесмен Илон Маск стал Человеком года — 2021 по версии влиятельного издания Time.

Состояние Илона Маск в 2021 году побило все рекорды, когда достигло отметки в $300 млрд. Однако сам бизнесмен иронизирует на этот счет, мол, не такой он уже и богатый. Илон Маск возражает, что его называют самым богатым человеком в истории мира.

— За исключением государей, — иронично отметил Маск, добавляя, что российский президент Владимир Путин, вероятно, богаче его.

— Я не могу вторгаться в страны и прочее, — добавил Маск.

Однако Илон Маск уже вписал свое имя в историю не только благодаря заработкам. Он владеет такими компаниями как Tesla и Space X, которые уже смотрят в третье тысячелетие. Одна из революционных разработок Space X — многоразовая первая ступень ракеты-носителя. Для тех, кто в танке, эта технология позволяет сделать запуски в космос куда дешевле. Также компания создала первый в истории частный космически корабль — Crew Dragon. Кстати, пожалуй главным клиентом Space X является NASA.

Также Илон Маск активно реализует идею о том, чтобы покрыть весь земной шар интернетом. Кому интересно больше узнать о достижениях Илона Маск, то можете прочитать это в нашем материале ниже.

Самый большой вызов для Илона Маска — это рынок электромобилей. Компания Tesla была основана в 2003 году. Однако только 2021-м электромобили стали мейстримными. Это рынок, который Илон создавал практически в одиночку. Долгое время компания была попросту в убытке. Еще и Маск, который любит что-то неудачно твитнуть, пару раз самостоятельно обваливал акции. Однако в 2021 году Tesla начала приносить миллиардную прибыль. Например, по официальным данным, чистая прибыль Tesla во II квартале 2021 года превысила $1 млрд.

.@elonmusk is TIME’s 2021 Person of the Year.

See how the richest man on the planet is reshaping our world—and beyond #TIMEPOY https://t.co/kxujBpxSEG pic.twitter.com/McylFsiI5u

— TIME (@TIME) December 13, 2021