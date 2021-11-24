Студия HBO презентовала первый тизер второго сезона сериала Эйфория, главную роль в котором сыграли Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра.

О чем сериал Эйфория

Первый сезон сериала вышел в июне 2019 года. Он получил высокую оценку как среди зрителей, так и среди критиков. Зендая за роль Ру Беннет получила премию Эмми в категории Лучшая женская роль в драматическом сериале.

Эйфория — откровенная молодежная драма, рассказывающая о поколении Z, которое познает жизнь через тусовки, зависимость. В сериале рассказывается о 17-летней наркозависимой девушке Ру Беннет, которая немоте справиться с зависимостью. Также там повествует о ее трансгендерной подруге Джулс, которая работает вебкам-моделью.

По словам Зейдаи, второй сезон станет еще более напряженным.

Это определенно очень сложный сезон. Не думаю, что его просмотр будет веселым занятием, — заявила она в интервью Vogue.

Производством сериала занимается американская компания HBO. Продюсером проекта выступил музыкант Дрейк. Режиссером обоих сезонов стал Сэм Левинсон.

Дата премьеры второго сезона сериала Эйфория запланирована на 9 января 2022 года.