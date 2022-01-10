Эйфория 2 сезон: даты выхода серий

Студия HBO 9 января выпустила первую серию второго сезона американской телевизионной подростковой драмы Эйфория.

Первый эпизод произвел фурор, поэтому зрители с нетерпением ждут продолжения. График выхода серий Эйфория 2 — далее в материале.

Вторая серия (Вне связи) — 16 января.

Третья серия (Размышления: большие и маленькие хулиганы) — 23 января.

Четвертая серия — 30 января.

Пятая серия — 6 февраля.

Шестая серия — 13 февраля.

Седьмая серия — 20 февраля.

Восьмая серия — 27 февраля.

Второй сезон состоит из восьми серий, однако не все названия эпизодов еще известны.

В конце ноября студия HBO показала первый тизер сериала Эйфория 2022. Главную роль в сериале сыграли Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра.

Первый сезон Эйфории вышел летом 2019 года. Он получил высокую оценку от зрителей и критиков. Это молодежный сериал, рассказывающий о поколении Z, которое познает жизнь через тусовки и зависимость. В ленте конкретно идется о 17-летней девушки — наркозависимой Ру Беннет. Также в сюжете идется о ее трансгендерной подруге Джулс — вебкам-модели.

В одном из интервью Зендая говорила, что второй сезон очень напряженный и сложный и она не думает, что его просмотр будет веселым занятием.