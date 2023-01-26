Ученые выяснили, что самым красивым мужчиной в мире является звезда сериала Бриджертоны Реге Пейдж. Его черты лица ближе остальных к греческому золотому сечению красоты под названием Фи.
Так, 34-летний актер, сыгравший Саймона Бассе, герцога Гастингса в популярном сериале от Netflix соответствует параметрам идеала на 93,65%.
Второе место за еще одним всемирно известным актером — Крис Хемсворт не намного отстает от лидера — его лицо на 93,53% соответствует идеалам мужской красоты. Звезду можно увидеть в фильмах Marvel в роли Тора.
Тройку лидеров замыкает Майкл Би Джордан из Черной пантеры — он на 93,46% идеал по мнению стандартов Греции.
Четвертое место занял музыкант Гарри Стайлз с показателем в 92,30%.
Рейтинг на пятом месте замыкает футболист клуба Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем — 92,22%.
Список составлен хирургом доктором Джулианом Де Сильвой, который использует передовую компьютерную технологию.
— Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, а технология полезно при планировании операции пациентов, — заявил Джулиан.
Что касается женских идеалов красоты, то в январе состоялся международный конкурс Мисс Вселенная 2022. Первое место заняла представительница США, а украинка Виктория Апанасенко не попала в топ-16.