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Фото Персони

Идеален на 93%: назван самый красивый мужчина в мире

26 января 2023, 11:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Реге Пейдж
Источник: Getty Images

Ученые выяснили, что самым красивым мужчиной в мире является звезда сериала Бриджертоны Реге Пейдж. Его черты лица ближе остальных к греческому золотому сечению красоты под названием Фи.

Так, 34-летний актер, сыгравший Саймона Бассе, герцога Гастингса в популярном сериале от Netflix соответствует параметрам идеала на 93,65%. 

Второе место за еще одним всемирно известным актером — Крис Хемсворт не намного отстает от лидера — его лицо на 93,53% соответствует идеалам мужской красоты. Звезду можно увидеть в фильмах Marvel в роли Тора.

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Тройку лидеров замыкает Майкл Би Джордан из Черной пантеры — он на 93,46% идеал по мнению стандартов Греции.

Четвертое место занял музыкант Гарри Стайлз с показателем в 92,30%. 

Рейтинг на пятом месте замыкает футболист клуба Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем — 92,22%.

Список составлен хирургом доктором Джулианом Де Сильвой, который использует передовую компьютерную технологию.

— Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, а технология полезно при планировании операции пациентов, — заявил Джулиан.

Что касается женских идеалов красоты, то в январе состоялся международный конкурс Мисс Вселенная 2022. Первое место заняла представительница США, а украинка Виктория Апанасенко не попала в топ-16.

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Источник
Daily Mail
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