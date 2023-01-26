Ученые выяснили, что самым красивым мужчиной в мире является звезда сериала Бриджертоны Реге Пейдж. Его черты лица ближе остальных к греческому золотому сечению красоты под названием Фи.

Так, 34-летний актер, сыгравший Саймона Бассе, герцога Гастингса в популярном сериале от Netflix соответствует параметрам идеала на 93,65%.

Второе место за еще одним всемирно известным актером — Крис Хемсворт не намного отстает от лидера — его лицо на 93,53% соответствует идеалам мужской красоты. Звезду можно увидеть в фильмах Marvel в роли Тора.

Источник Daily Mail

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