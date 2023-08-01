Рейтинговый судебно-медицинский детектив Розтин покаже, повествующий о поиске преступников по следам на теле жертв, будет иметь продолжение.

Сегодня, 1 августа, телеканал ICTV 2 и Mamas Film Production развернули съемочную площадку на территории освобожденного из российской оккупации села Горенка, что на Киевщине. К своим ролям вернулись главные актеры — Артемий Егоров и Ольга Гришина.

Их персонажи — следователь Олег Гончар и судмедэксперт Яна, как и раньше будут искать преступников, а помогать им будет новый сотрудник участка Свят. Новый эксперт появится в сериале вместо вундеркинда-лаборанта Ростика, который отправился бойцом на фронт. Так же как и исполнитель роли Михаил Досенко, герой сменил свою привычную профессию на защиту страны от страны-агрессора.

Оказывается, сериал, который ранее рассказывал о страшных преступлениях в вымышленном мире, станет документальным подтверждением главного преступления реального времени — войны России против Украины.

— В этом сезоне будет много актуального для украинцев. Так же как война беспощадно застала нашего зрителя в реальной жизни, окажутся в страшных военных реалиях и герои сериала. Конечно, мы снимаем кино и работаем по художественным принципам, но все равно будем придерживаться документальной правды. Мы покажем зрителям детективные истории с привычными героями, а еще — реальные кадры войны. Мы будем снимать то, что происходило в оккупированных местах и рассказывать правду о войне в Украине, — прокомментировал режиссер Дмитрий Андриянов.

Изменились и условия съемок — протоколы безопасности, комендантский час, постоянные риски воздушных тревог и не постановочные декорации для сцен.

— Изменилось, на самом деле, все. Снимать сериал в условиях войны — даже звучит страшно и странно, но такая ужасная правда. Поэтому когда лучшие наши украинцы защищают родную землю на фронте, все остальные должны делать то, что поможет стране удержаться, подняться и выздороветь. Все отрасли экономики должны работать, — говорит продюсер Алла Липовецкая.

Начало работы над третьим сезоном начали с нового киношного ритуала. Съемочная группа оставила подписи на украинском флаге, чтобы передать его на передовую, где сейчас защищает границы страны актер сериала Михаил Досенко. Команда проекта надеется, что вскоре актер вернется с победой и снова присоединится к актерскому составу, а пока работает над продолжением.

— Это любимый сериал, с героями которых обожает наш зритель. Именно поэтому мы решили продолжить эту историю. Бесспорно третий сезон имеет для нас важное значение, еще и потому, что благодаря знакомым героям, которые ассоциируются у зрителя с жизнью до полномасштабного вторжения, мы можем отразить нашу реальность сегодня. “Розтин покаже 3” углубит нашего зрителя в атмосферу комфорта и безопасности прошлого, и позволит почувствовать надежду за светлое и победное будущее, — говорит креативный продюсер Дмитрий Хрипун.

Продюсеры ICTV 2: Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз, Дмитрий Хрипун.

Продюсеры Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецкая.