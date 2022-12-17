Джамала о войне и Украине на Евровидении: Через музыку должны сказать “корректно, но по морде”

Украина на Евровидении должна говорить уверенно, хотя не обязательно буквально со словом “война”. Таким мнением с Фактами поделилась во время интервью певица Джамала.

Просто сейчас продолжаются последние приготовления к прямому эфиру Нацотбора. Джамала на этом этапе конкурса в очередной раз сядет в кресло жюри. Впрочем, в приложении Дія каждый желающий может традиционно отдать свой голос за фаворита и повлиять на результат отбора.

Удастся ли избежать скандалов на национальном конкурсе, в чем секрет победы на Евровидении и какую роль во время войны в Украине играет песня 1944 – в нашем откровенном материале.

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– Джамала, ты и Евровидение – это уже история-легенда конкурса для Украины и Европы. Тогда ты песней рассказала историю о Крыме, очень личной для тебя. Как Украина должна говорить на Евровидении сегодня?

– В 2016 году я победила в Стокгольме с песней 1944 о депортации крымских татар, о своей личной истории, депортации своей прабабушки. Представьте себе: когда я сейчас, с началом полномасштабной войны, пою эту песню на разных площадках – от Нью-Йорка до Тбилиси, Нидерландов, Мальты, более 30 стран – эта песня говорит о настоящем. Почему? Да потому что слова, которые есть в этой песне – это о нас сейчас: “Когда незнакомцы приходят в твой дом, убивают всех и говорят, что не виноваты”.

Здесь мы понимаем: конкурс Евровидения – это не просто когда кто-то побеждает и все машут флажками в конце. Нет! Это месседжи, это правда, которую ты можешь сказать и использовать эту площадку, эту аудиторию.

Я могу точно сказать: комьюнити евровиденское, все фаны, ивенты уже многое сделали для Украины. Это и о немецком Нацотборе в марте, который собрал €67 млн для украинцев, и о маленьких ивентах – просто вечеринка Евровидения, которая собрала €90 тыс. на Вернись живым.

Поэтому песня, победившая в 2016 году, очень много делает сама по себе сейчас. Я даже ее отделяю от себя. Это 1944 говорила за меня, она больше рассказывала, чем любой спич. Евровидение – это не просто конкурс: это огромная аудитория, которая очень для нас важна.

– То есть в этом году и песня, и артист должны говорить с месседжем “у нас война”?

– Нет! Смотрите, не все так просто. То, что вы сказали, это конъюнктура. И люди это считывают и отталкивают.

Если людям сейчас в речах и песнях не нравится слово “война”, нам нужно быть еще более изысканными в нашей борьбе. Поэтому через музыку и искусство мы должны сказать так, чтобы “корректно, но по морде”. Это должно быть очень жутко, даже если ты и не скажешь прямо слово “война”.

Еще один момент: важно не только то, когда ты выступаешь, но и то, что ты говоришь в интервью медиа. Там приковано внимание всех топовых СМИ. И это возможность сказать что-нибудь важное. Как у меня было в 2016 году.

Когда ты говоришь о 1944 годе, ничего не понятно, когда ты говоришь на крымскотатарском языке – ничего не понятно. И тогда ты уже таким архивом просто подкрепляешь всю информацию. Если ты представляешь на Евровидении свою страну и в твоей стране война, тогда хорошо – ты представляешь страну с войной.

– После скандалов прошлых лет с победителями – Maruv, Алина Паш – еще один член жюри Тарас Тополя заявил, что в этом году будет изучать биографии и творческие наработки артистов, проходящих в Нацотбор. Ты это делала?

– У каждого свое дело. Я доверяю организаторам. Да, бывали случаи, но я привыкла доверять команде, с которой сотрудничаю. То, что в прошлые разы мы не знали каких-либо фактов, это нормально. Мы должны были слушать песню, смотреть на исполнителя. А вот дело канала, организаторов – узнать все о тех, кто представляет страну. Неприятные моменты уже пройдены, думаю, сейчас такого не должно быть.

– Были ли за последние годы отбора участники, которых ты бы очень хотела видеть представителями от Украины, но они так и не поехали?

– Нет, такого не было. Я очень сильно чувствовала, когда коллектив или артист должен ехать и он ехал. Это было с группой Go-A. Тогда сомнений вообще не было: солистка стабильно поет вживую, есть месседж, невероятное вступление. И результат мы увидели на конкурсе: группа прекрасно себя показала и запомнилась.

– За столько лет в судейском кресле ты видишь победителя сразу во время его выступления?

– Это какая-то сверхспособность. Я не стану брать на себя такую ответственность. Я могу сказать, что слушаю очень много музыки. Я знаю почти всех, кто выходит на сцену. Я почти со всеми общаюсь перед их выходом, слежу за их творчеством, поддерживаю их релизы. Я в хороших отношениях почти со всеми из них – прошлыми участниками, новыми, хотя некоторых из них не знаю в этом году.

Важный момент в том, что эта искра возникает, когда исполнитель поет вживую, и только в тот момент. Исполнитель, бывает, выходит на сцену, песня звучит не так, магия исчезает, исполнитель не в настроении.

Хочу сказать всем зрителям: голосуйте, ваше мнение важно! Выбор всегда формируется 50 на 50: это мнение не только профессионального жюри, но и людей. Если вы думаете, что ваше мнение ни на что не влияет, то нет! На этот раз это будет в Дії. Голосуйте за того, кого хотите видеть на Евровидении, чтобы потом не сказать, что хотели одного, а поехал другой (улыбается).