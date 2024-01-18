Букмекеры обновили свои ставки относительно Национального отбора на Евровидение 2024. Кто, по прогнозу букмекеров, будет представлять Украину на международном песенном конкурсе — далее в материале.

Нацотбор на Евровидение 2024 — прогноз букмекеров

Первое место на Нацотборе букмекеры пророчат дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria. Шанс певиц на победу оценивают в 54%.

Вторую строчку в списке занимает Melovin с треком Dreamer. Вероятность, что он поедет на Евровидение — 17%.

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На третьем месте находится певица Anka с песней Палала. Она имеет шансы представлять Украину на конкурсе — 8%.

Группа Yagody с треком Tsunamia может победить на Нацотборе с вероятностью 6%. Пятое место (5%) в списке букмекеров занял Yaktak с композицией Lalala.

Шестую строчку (3%) занимает дуэт Nahaba с песней Glasss. Коллектив Nazva может представить Украину на Евровидении 2024 с вероятностью в 2%. Они будут выступать с треком Slavic English.

Ниже всего (1%) букмекеры оценивают шансы таких финалистов, как Ziferblat, Skylerr, Ingret и Drevo.

Отметим, что финал Нацотбора на Евровидение 2024 состоится 3 февраля в формате телевизионного концерта. Все песни и порядок выступлений участников — смотрите в нашем материале.

Фото: Eurovision world