Гурт Ziferblat із піснею Place I Call Home боротиметься за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024. Вже у лютому артисти виступлять у фіналі Національного відбору.
Що відомо про Ziferblat
Гурт Ziferblat (Циферблат) заснували брати-близнята Данило (соліст) і Валентин (гітарист) Лещинські у 2015 році. Згодом до них приєднався барабанщик Федір Ходаков.
Перший мініальбом Кіносеанс артисти випустили у грудні 2017 року. У 2019-му гурт взяв участь у вокальному шоу Х-Фактор на СТБ із піснею Вночі. Артисти отримати три “так” від суддів і пройшли до тренувального табору.
У жовтні 2022 року Ziferblat потрапив до лонгліста Нацвідбору на Євробачення, але до десятки фіналістів хлопці не увійшли.
У квітні 2023 року колектив презентував альбом Перетворення, який налічує 13 пісень. За словами артистів, платівка показує їхнє становлення з підліткового віку до дорослого життя.
– Єдине перетворення відбувається на стику підліткового віку і дорослішання. Про це й наш альбом. Про становлення, – так прокоментували свою роботу учасники Ziferblat.
Колектив уже відіграв два сольних концерти, а на премії Музвар переміг у номінації Найкращі нові імена альтернативної музики.
Пісня Ziferblat для Євробачення 2024
На Нацвідборі Євробачення 2024 Ziferblat виступатиме з піснею Place I Call Home. На сцену конкурсу вони вийдуть під номером 9.
Нагадаємо, що фінал Нацвідбору очікується у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. За право представляти Україну на Євробаченні боротимуться 11 учасників.
Ziferblat – Place I Call Home: текст пісні
Stop
Another stop
Another cry
For me it feels like I have died
I’ve been searching in every corner
And again
I don’t believe that it’s the same
When I’m away
Tonight I’m gonna close my eyes
And dream
Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
Call my home
Step
Another step
Another flight
That’s how I’m playing with my mind
I’ve been looking for the brave one
I can trust
Take me back I’m homeward bound
And I say
Tonight I will come home again
But not until
The sun and moon meet on y’on hill
Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
It’s my home
Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
Call my home
Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better ѕtay at place
I call my home
Cаll my home
Фото: Ziferblat