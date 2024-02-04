Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Фото Музика

Ziferblat – фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2024: біографія та пісня

4 Лютого 2024, 16:41
Валентина Чорна редакторка розділу Стиль життя
Ziferblat (Циферблат)

Гурт Ziferblat із піснею Place I Call Home боротиметься за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024. Вже у лютому артисти виступлять у фіналі Національного відбору.

Що відомо про Ziferblat

Гурт Ziferblat (Циферблат) заснували брати-близнята Данило (соліст) і Валентин (гітарист) Лещинські у 2015 році. Згодом до них приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Перший мініальбом Кіносеанс артисти випустили у грудні 2017 року. У 2019-му гурт взяв участь у вокальному шоу Х-Фактор на СТБ із піснею Вночі. Артисти отримати три “так” від суддів і пройшли до тренувального табору.

Зараз дивляться

У жовтні 2022 року Ziferblat потрапив до лонгліста Нацвідбору на Євробачення, але до десятки фіналістів хлопці не увійшли.

У квітні 2023 року колектив презентував альбом Перетворення, який налічує 13 пісень. За словами артистів, платівка показує їхнє становлення з підліткового віку до дорослого життя.

– Єдине перетворення відбувається на стику підліткового віку і дорослішання. Про це й наш альбом. Про становлення, – так прокоментували свою роботу учасники Ziferblat.

Колектив уже відіграв два сольних концерти, а на премії Музвар переміг у номінації Найкращі нові імена альтернативної музики.

Пісня Ziferblat для Євробачення 2024

На Нацвідборі Євробачення 2024 Ziferblat виступатиме з піснею Place I Call Home. На сцену конкурсу вони вийдуть під номером 9.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору очікується у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. За право представляти Україну на Євробаченні боротимуться 11 учасників.

Ziferblat – Place I Call Home: текст пісні

Stop
Another stop
Another cry
For me it feels like I have died
I’ve been searching in every corner
And again
I don’t believe that it’s the same
When I’m away

Tonight I’m gonna close my eyes
And dream

Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
Call my home

Step
Another step
Another flight
That’s how I’m playing with my mind
I’ve been looking for the brave one
I can trust
Take me back I’m homeward bound
And I say

Tonight I will come home again
But not until
The sun and moon meet on y’on hill

Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
It’s my home

Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better stay at place
I call my home
Call my home

Fears are gone
Dark and blue at place
I call my home
Call my home
Someone calls
Better ѕtay at place
I call my home
Cаll my home

Читайте також:
SkylerrSkylerr – фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2024: біографія та пісня

Фото: Ziferblat

Теги
Ziferblat Євробачення 2025
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь