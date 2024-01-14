Звездные супруги Кристина и Григорий Решетников снова подогрели интерес поклонников к теме четвертого ребенка. Муж и жена опубликовали идентичные фото с маленькой племянницей на руках.

Кристина и Григорий Решетники сделали одинаковые фотографии

На снимках, которыми пара поделилась со своими подписчиками каждый держит на руках пока единственную девочку в их большой семье. Маленькая Анюта — дочь родной сестры Григория Решетника Екатерины. Кроме того у нее есть еще два мальчика.

— Эта малышка теперь главная в нашей семье. Все внимание и любовь братьев принадлежит маленькой сестренке, не хочется выпускать из рук — так и манит этот молочный запах, — призналась Кристина Решетник.

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— Мне идет? — попутно поинтересовалась Кристина у подписчиков.

Телеведущий Григорий Решетник продолжил тему визуализации желаний у себя на странице.

— Пять сыновей и лапочка-дочь, — подписал фотографии счастливый отец и дядя.

В тот вечер на семейный ужин у Решетников собрались не только все дети, но и старшее поколение — родители телеведущего. Поклонники оценили семейные фото и согласились во мнении, что Григорию и Кристине очень подошла бы дочь.

Ранее ведущий уже говорил, что его сыновья очень просят родителей о сестренке. Григорий Решетник уточнил, что договорился с ребятами осуществить их желание после победы. Впрочем, не исключил, что счастливое семейное событие может произойти и раньше.

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Фото: Кристина Решетник, Григорий Решетник