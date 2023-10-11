Супруги Григорий и Кристина Решетник по случаю 13-й годовщины свадьбы показали эксклюзивные кадры из свадебного архива. Пара сочеталась браком в красивую дату — 10.10.2010 года. Именно это стало изюминкой сюжета об их свадьбе. Архивным видео семья поделилась в Instagram.

— Эксклюзив! Вы увидите это видео впервые. Сюжет с нашей свадьбы 10.10.2010. Еще до существования инстаграма, — указали в описании Решетники.

На архивной записи молодожены, выходя из церкви, рассказывают, почему выбрали именно эту дату. Оказалось, специально на тройную десятку не целились. Они хотели обвенчаться, а воскресенье подходило для этого идеально, оказалось, что еще и дата хорошая, и ресторан на это время свободен.

Молодожены на видео очаровали актрису Наталью Денисенко, о чем она написала в комментариях под видео. Сам телеведущий с юмором поделился воспоминаниями о торжестве.

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— Я тогда полгода не ел — все деньги ушли на свадьбу, — написал Григорий Решетник.

Поклонники супругов Решетник поздравили их с годовщиной и пожелали вечной любви.

Поздравляем! Вы — пример для многих! Как и тогда, смотрите друг на друга с любовью, пусть так будет всегда!

Худенький, а голос Гришин! И красивая чистая украинская речь еще тогда.

Боже, как хорошо я помню тот замечательный день во Франковске. Какие вы красивые!

Вы, как хорошее вино, с годами становитесь еще красивее. Хорошие молодожены!

Очень красивая семейная пара! Я восхищаюсь вами. Желаю встретить золотую свадьбу с такими же счастливыми взглядами друг на друга! И доченьку-красавицу вам желаю!

Напомним, что Григорий и Кристина воспитывают трех сыновей, а этим летом семья сообщила, что ждет пополнение.