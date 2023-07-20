$7 тис. за день: TikTok захопив новий тренд NPC-стримінг

У TikTok набирає популярності новий вид відео – NPC-стримінг. За день створення роликів авторка такого контенту Pinkydoll заробляє $7 тис.

У таких роликах автори контенту поводяться як NPC – неігрові персонажі, які повторюють заздалегідь запрограмовані фрази і рухи. Pinkydoll, одна з найбільш упізнаваних особистостей у NPC-стримінгу, часто сидить за кухонним столом і швидко вимовляє безглузді фрази з незмінним обличчям, повторюючи їх однаково щоразу.

– Так, так, так, так. Ммм, морозиво таке смачне. О, я почуваюся ковбойшею. Ганг-ганг. Ммм, морозиво таке смачне. Так-так-так, – каже в роликах дівчина.

Подібні фрази – реакція на подарунки від тисяч глядачів – це цифрові ріжки морозива, пончики та сердечка. Такі цифрові подарунки купують за реальні гроші, тому за величезної кількості глядачів набирається пристойна сума заробітку в кілька тисяч доларів.

Тенденція швидко завоювала популярність у TikTok, і автори контенту підвищують градус абсурду. Наприклад, автор подібних роликів сидить у ванній сомбреро і вітає глядачів роботизованим голосом. Ще один стример наклеює наклейку на обличчя за кожен подарунок від глядача.

Нагадаємо, що заробляти в цьому сервісі може кожен – для цього потрібно підключити монетизацію для роликів, які ви будете створювати. Як підключити монетизацію в TikTok і на яких умовах це можна робити – можна дізнатися на Фактах ICTV.