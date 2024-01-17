Украинский продюсер Потап ответил на слухи о своем желании снова работать в РФ. Шоумен заявил, что это невозможно на фоне запретов, наложенных на него.

Потап ответил на слухи о своем желании работать в России

Так, слухи начались со слов блогера Богдана Беспалова — по его данным, Потап хочет вернуться на рынок РФ через “реанимацию” карьеры белорусской певицы Бьянки.

В комментариях одного из видео Алексея в Instagram пользовательница сети поинтересовалась у шоумена, действительно ли он собирается работать на рынке России.

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— Эта война показала, кто есть кто. Потап, мы ценили то, что вы делали для украинского шоу бизнеса, но сейчас… Тут еще говорят о том, что вы возвращаетесь в РФ — ну, тогда вам дорога в Украину будет закрыта навсегда, — высказалась пользовательница в Instagram.

Сам продюсер отреагировал на слова о возвращении в РФ и напомнил, что ему запрещено въезжать на территории России на протяжении длительного срока.

— А как же запрет въезда в РФ на 50 лет, я же в первом списке за свою позицию, — ответил Потап.

Напомним, за последнее время шоумен часто оказывается в эпицентре скандалов. К примеру, в ноябре 2023 Потап засветился в компании россиян в Дубае. Продюсер был в элитном ресторане и наблюдал, как шеф-повар готовит блюда для гостей.