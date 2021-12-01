Французский модный дом Louis Vuitton посвятил показ мужской коллекции весна-лето 2022 покойному дизайнеру Вирджилу Абло.

Мероприятие прошло в Майами под названием Virgil Was Here (Вирджил был здесь). Локацию украсила огромная радужная статуя Абло – она сочеталась с продуманными ранее элементами сет-дизайна.

На показе были Канье Уэст и Ким Кардашьян со своей старшей дочерью Норт. Бывшие супруги давно дружили с Абло, поэтому они пришли вместе, чтобы почтить память дизайнера.

Норт Вест надела старую отцовскую футболку Pyrex – первого модного бренда, который Абло запустил еще до Off-White.

— Вирджил был не только другом, отличным сотрудником, творческим гением, провидцем, но и одним из лучших культурных коммуникаторов нашего времени. Он подготовил почву для будущих поколений. Он был вечным оптимистом, который верил, что все возможно. Показ Louis Vuitton в Майами мы провели в соответствии с его желанием и в его духе, – сообщил генеральный директор Louis Vuitton Майкл Бурк.

В финале гости увидели световую инсталляцию в воздухе с инициалами VA и словами Virgil Was Here.

Напомним, что дизайнер и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер 28 ноября в возрасте 41 года.

Более двух лет Абло боролся с редкой агрессивной формой рака – ангиосаркомой сердца. Он прошел множество сложных процедур, направленных на выздоровление, но болезнь оказалась сильнее.

У Вирджила осталась семья – жена Шеннон, дети Лоу и Грей, сестра Эдвина, родители Нет и Юнис Абло.