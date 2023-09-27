Модель и Виктория Маремуха рассказала, почему она в своем блоге публикует собственный быт вместо военных хроник или призывов к сборам.

В откровенном интервью Маше Ефросининой инфлюенсер призналась, что на странице в Instagram ей хочется сохранить “немножечко нормальной жизни”, которая была у каждого из нас до начала вторжения российских оккупантов. Ведь война и без того находит везде.

— Ты видишь это в других сториз, в новостях, в своей жизни, когда прилетает где-то. Хочется, чтобы какой-то уголок остался того “до”. Пусть я себя обманываю, но пусть оно там будет — я, мой ребенок, муж, дом, кот, — со слезами на глазах объяснила Маремуха.

Виктория добавила, что сначала полномасштабного вторжения активно выставляла посты о войне, из-за чего ее страницу постоянно закрывали. Сейчас блогерша делает это через сториз. Однако, отмечает, что реакция на посты о донатах очень незначительная.

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— Выставляешь в сториз какой-то сбор проверенный, то семь переходов на линк. Когда я выставляю карандаш — три тысячи переходов, — резюмировала Маремуха.

Вместе с тем модель отметила, что поддерживает и продолжит поддерживать ВСУ. В частности, планирует приобщиться к сбору 3-й отдельной штурмовой бригады, где служит ее друг. Виктория Маремуха анонсировала розыгрыш кожаной сумки от украинского бренда за донат. При этом блогерша отметила, что проводить сборы трудно, потому что финансовые возможности у украинцев не безграничны.

Фото: Виктория Маремуха