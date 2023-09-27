Модель та Вікторія Маремуха розповіла, чому вона в своєму блозі публікує власну буденність замість військових хроник або закликів до зборів.

У відвертому інтервʼю Маші Єфросиніній інфлюенсерка зізналася, що на сторінці в Instagram їй хочеться зберегти “трішечки нормального життя”, яке було в кожного з нас до початку вторгнення російських окупантів. Адже війна і без того знаходить скрізь.

– Ти бачиш це в інших сториз, в новинах, в своєму житті, коли прилітає десь. Хочеться, щоб якийсь куточок лишився отого “до”. Хай я себе обманюю, але хай воно там буде – я, моя дитина, чоловік, дім, кіт, – зі сльозами на очах пояснила Маремуха.

Вікторія додала, що спочатку повномасштабного вторгення активно виставляла пости про війну, через що її сторінку постійно закривали. Зараз блогерка робить це через сториз. Проте, зазначає, що реакція на пости про донати дуже незначна.

Зараз дивляться

– Виставляєш в сториз якийсь збір перевірений, то сім переходів на лінк. Коли я виставляю олівець – три тисячі переходів, – резюмувала Маремуха.

Разом з тим модель зазначила, що підтримує і продовжить підтримувати ЗСУ. Зокрема, планує долучитись до збору 3-ї окремої штурмової бригади, де служить її друг. Вікторія Маремуха анонсувала розіграш шкіряної сумки від українського бренду за донат. При цьому блогерка зауважила, що проводити збори важко, бо фінансові можливості в українців не безмежні.

Фото: Вікторія Маремуха