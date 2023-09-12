Певица Настя Каменских (NK) перевела на украинский язык свой хит Это моя ночь. Теперь композиция называется Це є моя ніч.

По словам Каменских, она это сделала по просьбе поклонников, для которых некоторые ее песни уже по-настоящему знаковые и содержат в себе воспоминания о счастливых временах.

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Вскоре, а именно 15 сентября, артистка выпустит целый альбом своих переведенных хитов.

Стоит отметить, поклонники творчества Каменских оценили новое звучание композиции Это моя ночь, а потому решили поделиться своими впечатлениями в комментариях.

Ух ты, класс. Мне залетело на ура. В русской версии мелодия мне очень нравилась, а к словам я не прислушивалась. А вот сейчас услышала, что слова просто невероятные и интригующие.

Это хит!

На украинском языке намного лучше.

Ну, и теперь вопрос, надо было дождаться войны, чтобы наконец начали петь на родном языке?

Хочется услышать все песни на украинском языке.

Писали бы сразу на украинском и переводить не надо было бы. Для чего это все? Оставьте все песни в покое. Пишите новые.

Ждем победы и возможности снова наслаждаться ночью не только в песне. Спасибо за позитивную песню на родном языке, — пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны многие звезды переводят свои известные русскоязычные песни на украинский. Среди таких артистов можно выделить Макса Барских, Дмитрия Монатика, Владимира Дантеса, Славу Каминскую и других.