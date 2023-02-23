Гурт Бумбокс зворушив архівними знімками останнього концерту в Драмтеатрі Маріуполя

Український гурт Бумбокс поділився зворушливим спогадом напередодні роковини повномасштабного вторгнення. Йдеться про концерт у Драмтеатрі Маріуполя, який відбувся 22 лютого 2022 року.

– Рік тому, 22 лютого 2022 року, Бумбокс грали в Маріупольському драматичному театрі. Це був останній концерт, який відбувся у цьому місці. Але ми обов’язково зіграємо концерт у відновленому театрі Маріуполя. Боротьба продовжується, – заявили артисти.

На знімках можна побачити моменти концерту – захід був у розпалі. Показали сцену, слухачів, а також артистів, у тому числі й Хливнюка, котрий за кілька днів взяв у руки автомат і пішов захищати країну.

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Тоді ніхто не здогадувався, що за кілька тижнів жителі Маріуполя ховатимуться в цій локації від російських окупантів.

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Фанати артистів відреагувала на фото з “минулого життя”:

Страшно усвідомлювати, що багатьох цих людей у залі, можливо, вже немає в живих.

Дай Боже ще зіграти вам в українському Маріуполі!

Чекаємо на вас у Маріуполі. І на себе там теж чекаємо.

Вже 16 березня на Драмтеатр скинули надпотужну бомбу. Окупанти знали, що в ньому ховаються мирні жителі, у тому числі жінки, діти та старі люди. Перед театром великими літерами землі був намальований напис Діти, але це зупинило вбивць з РФ.