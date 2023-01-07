Киркоров, Баста и Петросян: Зеленский ввел в действие санкции против 119 деятелей из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны от 6 января 2023 года.

Этим решением санкции введены против 119 российских культурных деятелей.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, отказ в предоставлении и отмене виз, лишение государственных наград Украины и многое другое.

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В списке оказались не только граждане России, но и предатели Украины, в том числе экс-футболист Анатолий Тимощук и телеведущая Жанна Бадоева.

Под санкции также попали: рэпер Баста (Василий Вакуленко), артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Лолита Милявская, пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, юморист Евгений Петросян, режиссер Никита Михалков и многие другие.

Полный список опубликован в приложении к решению СНБО.

Названные лица оправдывали или поддерживали войну против Украины.