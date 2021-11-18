Английский актер Том Холланд поделился подробностями создания фильма Человек-Паук: Нет пути домой. По словам главного героя, сценарий картины переписывали несколько раз во время съемок.

Ранее в сети появлялись слухи, что в новой работе актер сыграет вместе с другими Пауками — Тоби Магуаером и Эндрю Гарфилдом. Однако Том уверяет, что их в фильме не будет. Также он добавил, что было сложно собрать актеров из разных картин, но Marvel это удалось.

— Когда в Marvel и Sony придумали саму концепцию этого фильма, то она казалась неосуществимой. Но у них все получилось. Некоторые актеры не могли дать четкого ответа еще во время съемок, а для успеха фильма нужны были все герои, — поделился деталями Холланд.

Также актер добавил, что в сценарий вносились многочисленные правки, когда процесс съемок уже был налажен. Причиной этом являются постоянные переносы премьер картин, с которыми Человек-Паук связан сюжетом. К примеру, Нет пути домой должен был выйти после второй ильма Доктора Стрэнджа, но пандемия Covid-19 внесла свои коррективы.

Что касается продолжения карьеры Холланда, то он не торопится связывать свой талант из супергероем — рано или поздно он хочет уйти из комиксов. Также коллеги актера заявили, что Том мечатет сыграть Джеймса Бонда.

Напомним, что фильм Человек-паук: Нет пути домой появится в прокате 16 декабря 2021.