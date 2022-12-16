На стриминговой платформе Netflix вышли финальные эпизоды сериала Гарри и Меган, которые рассказывают о тайнах жизни королевской семьи Великобритании.

В новых сериях пара подняла тему своей свадьбы и решения переехать — по словам Меган, церемоний прошла замечательно. После этого они поселились в Кенсингтонском замке, где Меган активно проводила время с королевой Елизаветой II.

Как-то в машине монарх укрыла колени герцогини пледом.

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— Я понимаю, что вы королева, но очень благодарна, что вы ведете себя еще и как бабушка, — рассказала о своей реакции Меган.

Так, в один момент королевская семья увидели в Гарри и Меган угрозу — Маркл выпустила кулинарную книгу, которая стала бестселлером и привлекла внимание общества. После этого герцогиня была беременной, что сделало ее еще больше популярной. Не исключено, что близкие завидовали, ведь Меган была на первых страницах газет.

Однако, после этого СМИ начали критиковать жену Гарри за каждую мелочь, в то время как Кейт Миддлтон хвалили за те самые вещи.

Маркл часто обвиняли в связях с мафией и террористами. Ее мама напомнила, как Меган призналась, что хочет покончить с собой. Принц считал, что семья знала об этом, но игнорировала.

В 2019 году у Гарри и Меган родился сын — по традиции, новорожденного вместе с матерью должны были сфотографировать на ступеньках больницы. Однако такое фото сделали позже, и в дворце — в тот момент журналистам так и не показали лицо ребенка, что вызвало критику.

Уже в 2020 году Гарри сказал своему отцу о желании уехать в Канаду, чтобы работать на благо королевы в другой стране. Герцог также хотел отказаться от государственного финансирования — и королевская семья не приняла это решение.

— На семейном совете, куда не пригласили Меган стало понятно, что этот вариант даже не обсуждается. Брат кричал на меня, отец говорил неправду, а бабушка просто тихо сидела и безучастно наблюдала. Это было ужасно, — вспомнил Гарри.

Решение переехать вызвало сильную критику в соцсетях — некоторые даже писали, что Меган нужно убить.

— Я вскакиваю по ночам, проверяю замки, охрану. Это все реально. Мои дети в безопасности? И для чего вы это делаете? Я думаю, люди не до конца понимают, что они делают, — рассказала в сериале Меган о своих страхах.

Напомним, что в первых сериях сериала о Меган и Гарри на Netflix рассказали о преследованиях со стороны СМИ, и это касалось всех близких не только герцога, но и герцогини.