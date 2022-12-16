На стрімінговій платформі Netflix вийшли фінальні епізоди серіалу Гаррі та Меган, які розповідають про таємниці життя королівської родини Великої Британії.

У нових серіях пара порушила тему свого весілля та рішення переїхати — за словами Меган, церемонія пройшла чудово. Після цього вони оселилися в замку Кенсінгтон, де Меган активно проводила час з королевою Єлизаветою II.

Якось у машині монарх вкрила коліна герцогині пледом.

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– Я розумію, що ви королева, але дуже вдячна, що ви поводитеся ще й як бабуся, – розповіла про свою реакцію Меган.

Так, раптово королівська сім’я побачили в Гаррі й Меган загрозу – Маркл випустила кулінарну книгу, яка стала бестселером і привернула увагу суспільства. Після цього герцогиня була вагітною, що зробило її ще більш популярною. Не виключено, що близькі заздрили, адже Меган була на перших сторінках газет.

Однак, після цього ЗМІ почали критикувати дружину Гаррі за кожну дрібницю, тоді як Кейт Міддлтон хвалили за ті самі речі.

Маркл часто звинувачували у зв’язках із мафією та терористами. Її мама нагадала, як Меган зізналася, що хоче накласти на себе руки. Принц вважав, що сім’я знала про це, але ігнорувала.

У 2019 році у Гаррі та Меган народився син – за традицією, новонародженого разом із матір’ю мали сфотографувати на сходах лікарні. Однак таке фото зробили пізніше, і в палаці – на той момент журналістам так і не показали обличчя дитини, що викликало критику.

Вже у 2020 році Гаррі сказав своєму батькові про бажання поїхати до Канади, щоб працювати на благо королеви в іншій країні. Герцог також хотів відмовитися від державного фінансування – і королівська родина не прийняла це рішення.

– На сімейній раді, куди не запросили Меган, стало зрозуміло, що цей варіант навіть не обговорюється. Брат кричав на мене, батько говорив неправду, а бабуся просто тихо сиділа і байдуже спостерігала. Це було жахливо, – згадав Гаррі.

Рішення переїхати викликало сильну критику в соцмережах – деякі навіть писали, що Меган потрібно вбити.

– Я схоплююся ночами, перевіряю замки, охорону. Це все реально. Мої діти у безпеці? І навіщо ви це робите? Я думаю, люди не до кінця розуміють, що вони роблять, – розповіла у серіалі Меган про свої страхи.

Нагадаємо, що в перших серіях серіалу про Меган і Гаррі на Netflix розповіли про переслідування з боку ЗМІ, і це стосувалося всіх близьких не лише герцога, а й герцогині.