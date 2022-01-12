72-й Берлинский кинофестиваль пройдет в традиционном формате с 10 по 20 февраля. В этом году программа будет сосредоточена на кинематографическом опыте зрителей.

До 16 февраля состоятся показы фильмов с участием творческих групп, а 17-20 числа – повторные показы. Также в традиционном формате пройдет церемония открытия фестиваля и награждения Золотым и Серебряным медведем, наградой GWFF и призом за лучший документальный фильм.

Однако заполненность залов будет сокращена на 50%, а возможность посещать сеансы будут иметь зрители с сертификатом о вакцинации и при наличии отрицательного теста на Covid-19.

Кроме того, Европейский кинорынок, Берлинский рынок копродукции, программа Berlinale Talents и World Cinema Fund пройдут онлайн.

Следует отметить, что в прошлом году из-за пандемии Covid-19 кинофестиваль проходил в онлайн-формате. Награду Золотой медведь получила картина Bad Luck Banging or Loony Porn (Неудачный секс, или Безумное порно) румынского режиссера Совет Жуде.

Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях, а карьера – под угрозой.

Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в области кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года.