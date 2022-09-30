Украинская группа Latexfauna представила альбом под названием Senbernar.
– Наконец-то твоя мечта сбылась. Наш альбом Senbernar уже по всем интернетам. Мы, если честно, им очень довольны, потому что он пропитан всем, что мы любим, – отметили музыканты.
По словам группы, в альбоме Senbernar много ностальгии, древнегреческих мифов, джеколондоновских холодных сурвайвалов, а также пиетет к родному краю.
– И слава богу, что мы написали эти песни до войны, и здесь нет конъюнктуры, которую мы презираем, – добавили Latexfauna.
Новый альбом ребята посвятили первому директору группы Богдану Уцехе — “великому и доброму Сенбернару, который вывел нас из холодного и темного андерграунда в светлых и теплых людей”.
В альбом Senbernar вошли 11 треков, среди которых уже известные песни Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun и Cherkaschyna.
Треклист альбома:
- Senbernar
- Arktika
- Heroes of Might and Magic III
- Cherkaschyna
- Kentavr
- Vulkan
- Sequoia
- Kosatka
- Bounty
- Levada
- Bohun
23 сентября Latexfauna представили клип на песню Cherkaschyna. За неделю видео залетело в топ-10 украинского YouTube.
Фото: Anna Evstigneeva