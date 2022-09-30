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Latexfauna презентовала новый альбом Senbernar

30 сентября 2022, 12:34
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Latexfauna

Украинская группа Latexfauna представила альбом под названием Senbernar.

– Наконец-то твоя мечта сбылась. Наш альбом Senbernar уже по всем интернетам. Мы, если честно, им очень довольны, потому что он пропитан всем, что мы любим, – отметили музыканты.

По словам группы, в альбоме Senbernar много ностальгии, древнегреческих мифов, джеколондоновских холодных сурвайвалов, а также пиетет к родному краю.

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– И слава богу, что мы написали эти песни до войны, и здесь нет конъюнктуры, которую мы презираем, – добавили Latexfauna.

Новый альбом ребята посвятили первому директору группы Богдану Уцехе — “великому и доброму Сенбернару, который вывел нас из холодного и темного андерграунда в светлых и теплых людей”.

В альбом Senbernar вошли 11 треков, среди которых уже известные песни Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun и Cherkaschyna.

Треклист альбома:

  1. Senbernar
  2. Arktika
  3. Heroes of Might and Magic III
  4. Cherkaschyna
  5. Kentavr
  6. Vulkan
  7. Sequoia
  8. Kosatka
  9. Bounty
  10. Levada
  11. Bohun

23 сентября Latexfauna представили клип на песню Cherkaschyna. За неделю видео залетело в топ-10 украинского YouTube.

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Фото: Anna Evstigneeva

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