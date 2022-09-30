Украинская группа Latexfauna представила альбом под названием Senbernar.

– Наконец-то твоя мечта сбылась. Наш альбом Senbernar уже по всем интернетам. Мы, если честно, им очень довольны, потому что он пропитан всем, что мы любим, – отметили музыканты.

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По словам группы, в альбоме Senbernar много ностальгии, древнегреческих мифов, джеколондоновских холодных сурвайвалов, а также пиетет к родному краю.

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– И слава богу, что мы написали эти песни до войны, и здесь нет конъюнктуры, которую мы презираем, – добавили Latexfauna.

Новый альбом ребята посвятили первому директору группы Богдану Уцехе — “великому и доброму Сенбернару, который вывел нас из холодного и темного андерграунда в светлых и теплых людей”.

В альбом Senbernar вошли 11 треков, среди которых уже известные песни Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun и Cherkaschyna.

Треклист альбома:

Senbernar Arktika Heroes of Might and Magic III Cherkaschyna Kentavr Vulkan Sequoia Kosatka Bounty Levada Bohun

23 сентября Latexfauna представили клип на песню Cherkaschyna. За неделю видео залетело в топ-10 украинского YouTube.

Фото: Anna Evstigneeva