Гости ежегодной кинопремии Оскар будут вынуждены предъявить документ о вакцинации. Правда, новые правила касаются не всех — они не касаются ведущих.

Так, Академия кинематографических искусств и наук постановила, что все номинанты и приглашенные гости должны предъявить сертификаты о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста. Не нужно иметь сертификаты ведущим, съемочной группе, а также работникам театра Dolby Theatre — их тщательно обследуют перед мероприятием.

Известно, что еще в начале февраля для посещения Оскара не требовался сертификат о вакцинации — теперь правила изменились.

На церемонию пригласили 2 500 гостей, включая номинантов. Максимальная нагрузка театра Dolby Theatre — 3 300 человек. Примечательно, что носить маски необязательно — это рекомендуется для тех, чьи места будут расположены в мезонине из-за небольшого расстояния.

Напомним, что Оскар 2022 запланирован на 27 марта — совсем недавно стали известны имена ведущих мероприятия. Это будет трио комиков — Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости будут олицетворять все новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс — афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.

В этом году участники будут бороться за Оскар в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.