Главную кинопремию мира Оскар 2022 проведет трио комиков: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

Имена ведущих озвучили в эфире программы Good Morning America.

В передаче отметили, что ведущие будут олицетворять все новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс — афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.

JUST ANNOUNCED: Wanda Sykes, Amy Schumer and Regina Hall will be the leading ladies to host this year’s #Oscars!#OscarsOnGMA pic.twitter.com/bAOf0pnXCP

— Good Morning America (@GMA) February 15, 2022