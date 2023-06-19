Глава Spotify по инновациям и монетизации подкастов Билл Симмонс назвал принца Гарри и его супругу Меган Маркл мошенниками. Стриминговый сервис досрочно разорвал контракт с герцогами Сассекскими на $20 млн.

В 2020 году Archewell Audio и Spotify подписали контракт, в рамках которого Меган должна была вести свой подкаст Archetypes, что включал разговоры с друзьями и знаменитостями.

— Жаль, я не участвовал в переговорах об уходе Меган и Гарри из Spotify. Чертовы мошенники — вот какой подкаст нам нужно было с ними запустить, — сказал Билл.

Источники, близкие к Spotify, сообщили, что королевская чета не достигла критерия производительности, необходимого для получения полной выплаты за заголовок от сделки, поскольку выпустила только один сериал из 12 эпизодов.

Также Билл рассказал, как созванивался с Гарри по Zoom, чтобы помочь ему с идеями для подкастов.