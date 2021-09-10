Американская поп-звезда Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые появились на красной дорожке вместе после восстановления отношений.

52-летняя певица и ее 49-летний возлюбленный посетили Венецианский кинофестиваль и появились на премьере ленты Последняя дуэль, где одну из главных ролей сыграл Аффлек.

Дженнифер Лопес надела на мероприятие белую облегающее платье с разрезом на ноге и глубоким декольте со стразами, а Бен Аффлек пришел в классическом черном костюме с бабочкой.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

В конце июля стало известно о том, что звездная пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Лопес и Аффлека нередко ловили вместе папарацци, но официально возобновление отношений певица подтвердила в свой 52-ой день рождения.

В своем Instagram она выложила фотографии, на которых целуется с Беном.

Пара имела романтические отношения еще в 2002 году и планировала пожениться.

Церемония была назначена на 14 сентября 2003 года, но Лопес и Аффлек отменили все за день до свадьбы и официально прервали отношения.

Подробнее об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, читайте в материале Фактов ICTV.