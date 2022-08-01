Украина возьмет участие в Детском Евровидении 2022

Украина возьмет участие в Детском песенном конкурсе Евровидение 2022.

Юбилейное 20-е мероприятие состоится в 11 декабря в Ереване (Армения). В скором времени Суспільне объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в конкурсе с собственной оригинальной песней.

Напомним, в прошлом году победу в Детском Евровидении одержала 14-летняя Малена. Тогда конкурс проходил в Париже, всего участвовало 19 стран.

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Украину в 2021 году представляла Елена Усенко с песней Важіль. Девочка заняла шестое место.

Впервые Детское Евровидение прошло в 2003 году. Наша страна участвует в конкурсе с 2006 года. В 2012 году Украина одержала победу, тогда от нас выступала Анастасии Петрик с песней Небо.