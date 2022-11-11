В ноябре ВСУ начали постепенно освобождать Херсонщину от оккупации в условиях войны с РФ. Так, с каждым днем наши защитники все ближе к Херсону, в котором наши люди месяцами жили в тяжелых условиях.
Успехи военных активно обсуждают украинцы, и к ним присоединились звезды, которые разделяют радостные новости.
Реакция звезд на освобождение Херсонщины — далее в материале.
Так, свою мысль выразил артист Макс Барских. Для него Херсон — родной город, и он очень рад успехам наших военных.
— Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над с. Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина, — заявил артист.
Певица Наталья Могилевская очень рада тому, что армия РФ решила сделать “жест доброй воли” и убежать из Херсонщины. Звезда опубликовала видео, где наши РСЗО стреляют в сторону врага.
— Прочь из Украины вся нечисть, — кратки подписала видео.
Актер и телеведущий Андрей Бедняков высмеял фразы командование войск РФ о маневре — враг якобы намеренно уходит на левый берег Днепра, и все у них под контролем. На фото изображен боксер, который падает на ринг и говорит, что с ним все нормально.
Жена певца Виктора Павлика и блогер Катерина Репьяхова опубликовала трогательное видео с Херсонщины, где наших защитников со слезами на глазах встречают люди после месяцев под оккупации.
— Плачу. Новость об освобождении херсонских сел радует, но то, что жители рассказывают это просто разрыв сердца, — призналась Катерина.
Телеведущий Юрий Горбунов также радуется успехам ВСУ. Он опубликовал видео, в котором военный говорит об освобождении Николавщины благодаря взятию под контроль с. Снегуровки.
— Слава вам, наши героические воины! Николаевская область освобождена! Вся! Слава ВСУ! Слава Украине! — добавил шоумен.
Певица Alyona Alyona также опубликовала видео, где наших военных встречают жители освобожденных от оккупации населенных пунктов.
— Тяжело сдерживать эмоции во время просмотра всех этих видео, — призналась артистка.
Телеведущий Григорий Решетник верит, что совсем скоро Херсон снова будет под властю Украины. Он опубликовал эмодзи арбуза, а под ним — желто-синий флаг.
Злата Огневич также не молчит об успехах наших защитников.
— Украина существует благодаря воинам. Все, кто находится в адском котле и выбаривает нашу родную землю. Спасибо, Герои Украины, — поделилась своим мнение певица.