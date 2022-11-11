В ноябре ВСУ начали постепенно освобождать Херсонщину от оккупации в условиях войны с РФ. Так, с каждым днем наши защитники все ближе к Херсону, в котором наши люди месяцами жили в тяжелых условиях.

Успехи военных активно обсуждают украинцы, и к ним присоединились звезды, которые разделяют радостные новости.

Реакция звезд на освобождение Херсонщины — далее в материале.

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Так, свою мысль выразил артист Макс Барских. Для него Херсон — родной город, и он очень рад успехам наших военных.

— Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над с. Станислав. Именно здесь происходили съемки этого видео. Все будет Украина, — заявил артист.

Певица Наталья Могилевская очень рада тому, что армия РФ решила сделать “жест доброй воли” и убежать из Херсонщины. Звезда опубликовала видео, где наши РСЗО стреляют в сторону врага.

— Прочь из Украины вся нечисть, — кратки подписала видео.

Актер и телеведущий Андрей Бедняков высмеял фразы командование войск РФ о маневре — враг якобы намеренно уходит на левый берег Днепра, и все у них под контролем. На фото изображен боксер, который падает на ринг и говорит, что с ним все нормально.

Жена певца Виктора Павлика и блогер Катерина Репьяхова опубликовала трогательное видео с Херсонщины, где наших защитников со слезами на глазах встречают люди после месяцев под оккупации.

— Плачу. Новость об освобождении херсонских сел радует, но то, что жители рассказывают это просто разрыв сердца, — призналась Катерина.

Телеведущий Юрий Горбунов также радуется успехам ВСУ. Он опубликовал видео, в котором военный говорит об освобождении Николавщины благодаря взятию под контроль с. Снегуровки.

— Слава вам, наши героические воины! Николаевская область освобождена! Вся! Слава ВСУ! Слава Украине! — добавил шоумен.

Певица Alyona Alyona также опубликовала видео, где наших военных встречают жители освобожденных от оккупации населенных пунктов.

— Тяжело сдерживать эмоции во время просмотра всех этих видео, — призналась артистка.

Телеведущий Григорий Решетник верит, что совсем скоро Херсон снова будет под властю Украины. Он опубликовал эмодзи арбуза, а под ним — желто-синий флаг.

Злата Огневич также не молчит об успехах наших защитников.