Украинская певица Настя Каменских похвасталась сюрпризом от своего мужа, рэпера Потапа.

Каменских показала подарок от Потапа

В сториз в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует с роскошным букетом цветов в плетеной сумке. Цветы Каменских доставили в то время, как она готовилась к съемкам вместе с визажистом и парикмахером.

Подарок от любимого изрядно улучшил настроение артистки. Каменских публично обратилась к Потапу и поблагодарила его за подарок.

Сейчас смотрят

— Спасибо, моя любовь, — написала певица на испанском.

В какой стране сейчас находится Каменских — она не уточнила. Тем временем Потап поделился в соцсетях фотографиями с Кипра, где он, вероятно, будет наблюдать за баскетбольными соревнованиями. В подписи к фото рэпер упомянул о чемпионате Европы по баскетболу.

Отметим, что в сети уже давно ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских, однако звездная пара их не комментирует.

Они продолжают поздравлять друг друга с праздниками, например, с годовщиной брака. В мае исполнилось 5 лет со дня бракосочетания Потапа и Насти Каменских.