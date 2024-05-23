Певица Настя Каменских поздравила своего мужа, рэпера Потапа, с пятой годовщиной свадьбы. Хоть в сети уже давно ходят слухи о разводе пары, они не перестают публично поздравлять друг друга.

Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы

На личной странице в Instagram Настя опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем. К публикации она добавила строки из своей песни Обіцяю.

— Я обещаю быть тебе морем. Небом быть звездным, — подписала фото Каменских, добавив цифру 5 и эмодзи в виде красного сердечка.

Некоторых пользователей смутил пост Насти, ведь в сети уже давно ходят слухи о разводе пары.

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Также в комментариях раскритиковали Потапа за отсутствие в Украине во время войны. Однако нашлись и те, кто поддержал супругов и пожелал им еще больше любви.