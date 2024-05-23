Певица Настя Каменских поздравила своего мужа, рэпера Потапа, с пятой годовщиной свадьбы. Хоть в сети уже давно ходят слухи о разводе пары, они не перестают публично поздравлять друг друга.
Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы
На личной странице в Instagram Настя опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем. К публикации она добавила строки из своей песни Обіцяю.
— Я обещаю быть тебе морем. Небом быть звездным, — подписала фото Каменских, добавив цифру 5 и эмодзи в виде красного сердечка.
Некоторых пользователей смутил пост Насти, ведь в сети уже давно ходят слухи о разводе пары.
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Также в комментариях раскритиковали Потапа за отсутствие в Украине во время войны. Однако нашлись и те, кто поддержал супругов и пожелал им еще больше любви.
- Писали, что они разошлись.
- Так они же развелись.
- Вы же не вместе.
- Самые лучшие, жаль, что разошлись.
- Потап вообще неинтересен, нет желания что-то желать.
- Потап — разочарование.
- А где: Я обещаю тебя вылечить?
- Уклонист-предатель.
- Патриот Испании.
- Молодцы! Любви вам! Столько хейта, типа все на войну бросились в Украине! Публичных лиц проще всего обвинить! Не все готовы воевать.
- Ну наконец-то помирились, аж тепло на душе стало. Всегда нравилась эта пара.
- Такая красивая пара, — пишут в комментариях под постом Насти.