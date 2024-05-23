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Обещаю быть тебе морем: Каменских поздравила Потапа с годовщиной свадьбы

23 мая 2024, 12:33
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Потап и Настя Каменских
Источник: Потап

Певица Настя Каменских поздравила своего мужа, рэпера Потапа, с пятой годовщиной свадьбы. Хоть в сети уже давно ходят слухи о разводе пары, они не перестают публично поздравлять друг друга.

Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы

На личной странице в Instagram Настя опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужем. К публикации она добавила строки из своей песни Обіцяю.

— Я обещаю быть тебе морем. Небом быть звездным, — подписала фото Каменских, добавив цифру 5 и эмодзи в виде красного сердечка.

Некоторых пользователей смутил пост Насти, ведь в сети уже давно ходят слухи о разводе пары.

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Также в комментариях раскритиковали Потапа за отсутствие в Украине во время войны. Однако нашлись и те, кто поддержал супругов и пожелал им еще больше любви.

  • Писали, что они разошлись.
  • Так они же развелись.
  • Вы же не вместе.
  • Самые лучшие, жаль, что разошлись.
  • Потап вообще неинтересен, нет желания что-то желать.
  • Потап — разочарование.
  • А где: Я обещаю тебя вылечить?
  • Уклонист-предатель.
  • Патриот Испании.
  • Молодцы! Любви вам! Столько хейта, типа все на войну бросились в Украине! Публичных лиц проще всего обвинить! Не все готовы воевать.
  • Ну наконец-то помирились, аж тепло на душе стало. Всегда нравилась эта пара.
  • Такая красивая пара, — пишут в комментариях под постом Насти.
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