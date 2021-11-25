В Киеве начались съемки новогоднего фильма по мотивам сериала Участковый с ДВРЗ. Телеканал ICTV готовит не просто дополнительную серию любимого сериала, а 100-минутный фильм ДВРЗ. Операция Новый год.

— Герои сериала Участковый с ДВРЗ давно стали для телезрителей любимыми и родными. Поэтому мы решили сделать нашим зрителям подарок к Новому году в виде комедийной истории про приключения Серени и Петюни, – говорит креативный продюсер Ярослава Евтушенко.

В новогоднем ДВРЗ мы увидим приключения участковых Бондаря и Дзюбы в канун Нового года. Фильм окунет зрителей в знакомую атмосферу праздничной суматохи: подготовка к новогодней ночи, покупка подарков в последний момент, суета на работе и дома.

— В фильме будет много классных актеров, праздничных атмосферных локаций и даже чуточку волшебства. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, мы надеемся, что наши участковые никому не дадут заскучать в новогодний вечер, – добавляет Ярослава.

В привычных ролях предстанут любимые актеры сериала Участковый с ДВРЗ – Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий.

Особенным подарком станет появление таких звезд: Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая, Владимир Заднепровский и другие.

Съемками новогоднего Участкового занимается Mamas Film Production. Режиссер фильма Тарас Дударь. Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасовая. Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Анастасия Штейнгауз и Ирина Храновская.