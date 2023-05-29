26 мая мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) отыграл благотворительный концерт в Одессе. За свое выступление певец получил множество хейта, ведь именно тогда Россия нанесла ракетный удар по Днепру.

На концерте Дмитрию удалось собрать 550 тыс. грн для больницы, которая помогает раненым военным. Однако не все пользователи сети оценили такой поступок артиста, посчитав, что он должен был отменить концерт, ведь в Днепре случилась трагедия.

Под видео с выступлением можно увидеть много хейта и недовольства.

А можно давать благотворительные концерты в филармониях и театрах, а не в ночных клубах с дискотеками и пьяными рожами?

А что, война уже закончилась? Что в Одессе открытие пляжного сезона?

Монатик, это позор, когда вчера разбомбили в Днепре учреждения, погибли люди. Позорище.

Когда я посмотрела видео, то сразу поняла, что прикроются благотворительностью. А как иначе. Я живу в Одессе, и мне стыдно за одесситов, а сейчас еще и за Монатика. Неужели пришло время так веселиться?

Да-да , благотворительный концерт. Они все так выглядят. С кальянами, эскортницами и алкоголем, — пишут под видео.

Монатик не стал терпеть хейт и резко начал отвечать критикам. В частности, он выразил надежду, что все его хейтеры написали каждому артисту, давшему концерт 26 мая.

Война уже закончилась? Monatik резко ответил хейтерам за концерт в Одессе / 4 images

Не мало и тех, кто заступился за Дмитрия, в частости и его жена Ирина.