Российская экс-гимнастка и вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева пришла в музей Санкт-Петербурга с люксовой сумкой от бренда Valentino. Стоимость аксессуара на официальном сайте итальянского модного дома $3650, что возмутило многих пользователей сети.

На выставке художника Михаила Врубеля в Русском музее Алина предстала в джинсах, белой футболке, голубом пиджаке и белых кроссовках. В целом лук Кабаевой был довольно скромным, если бы не дорогой аксессуар, которым экс-гимнастка дополнила свой образ. Многих возмутило то, что спортсменка не выбрала для такого места что-то поскромнее.

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Пишут, это Алина Кабаева в Русском музее со своими телохранительницами. В принципе, довольно современное решение, а то ведь Путин мог и боевых евнухов к ней приставить. pic.twitter.com/TK3CkMcjon — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) June 12, 2022

ВЧЕ-ОГПУ: Кадр дня. Алина Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля. Особо уделила внимание Демону. Две мощные дамы-охрана, не подпускавшая никого к прославленной гимнастке. pic.twitter.com/Who6Qfkfc8 — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) June 11, 2022

“Когда для тебя закрыты Лондон, Милан и Париж. Алина Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля донашивает запасы легального «лакшери» от Valentino. Выбрала для выхода в свет самое скромное, что было”. pic.twitter.com/WcB2AlACqw — Svetlana Bogdan????‍⬛ (@SvetlanaBogdan) June 11, 2022

Также ее сопровождали двое охранников женского пола, одеты в гражданское. Пользователи сети обратили внимание и на сумку одной из охранников — с красной звездой, а также человека, который стоит с чемоданом. Это повлекло за собой волну шуток.

А в сумочках биоматериал, что б не украл никто.

Получается, если она хочет с ним повидаться, нужно две недели в карантине сидеть и кал сдавать?

Женщины-телохранители — обычное дело. А вот это выход в музей в народ зачем?

Могла бы своим телохранительницам сумочки получше прикупить. Ну не Valentino, но поприличней что-нибудь.

Рядом с Алиной заслуженная ФСБшница. Она награждена сумочкой с красной звездой.

Сумочки для кала? — Пишут пользователи сети.

Донашивает запасы: любовница Путина Кабаева пришла в музей с сумкой за $3,5 тыс. / 3 images

Стоит отметить, что на россиян сейчас наложено множество санкций из-за полномасштабной войны в Украине, однако Кабаева их пока что видимо не ощутила.