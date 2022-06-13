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Донашивает запасы: любовница Путина Кабаева пришла в музей с сумкой за $3,5 тыс.

13 июня 2022, 13:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аліна Кабаєва
Источник: Getty Images

Российская экс-гимнастка и вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева пришла в музей Санкт-Петербурга с люксовой сумкой от бренда Valentino. Стоимость аксессуара на официальном сайте итальянского модного дома $3650, что возмутило многих пользователей сети.

На выставке художника Михаила Врубеля в Русском музее Алина предстала в джинсах, белой футболке, голубом пиджаке и белых кроссовках. В целом лук Кабаевой был довольно скромным, если бы не дорогой аксессуар, которым экс-гимнастка дополнила свой образ. Многих возмутило то, что спортсменка не выбрала для такого места что-то поскромнее.

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Также ее сопровождали двое охранников женского пола, одеты в гражданское. Пользователи сети обратили внимание и на сумку одной из охранников — с красной звездой, а также человека, который стоит с чемоданом. Это повлекло за собой волну шуток.

  • А в сумочках биоматериал, что б не украл никто.
  • Получается, если она хочет с ним повидаться, нужно две недели в карантине сидеть и кал сдавать?
  • Женщины-телохранители — обычное дело. А вот это выход в музей в народ зачем?
  • Могла бы своим телохранительницам сумочки получше прикупить. Ну не Valentino, но поприличней что-нибудь.
  • Рядом с Алиной заслуженная ФСБшница. Она награждена сумочкой с красной звездой.
  • Сумочки для кала? — Пишут пользователи сети.
Донашивает запасы: любовница Путина Кабаева пришла в музей с сумкой за $3,5 тыс. / 3 images

Стоит отметить, что на россиян сейчас наложено множество санкций из-за полномасштабной войны в Украине, однако Кабаева их пока что видимо не ощутила.

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Теги
Аліна Кабаєва Санкції проти Росії
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